Okamura položil Hamáčkovi otázku: Kam se podělo téměř tisíc nelegálních migrantů, které vloni Německo vrátilo do ČR?

Lídr hnutí SPD Tomio Okamura má několik otázek na ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka, a to v souvislosti s nedávno zveřejněnou zprávou německé spolkové policie za rok 2018, podle níž se počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice vedoucí z ČR do Německa, zvýšil. Své obavy a návrhy na ochranu ČR před migrací popsal v postu na Facebooku.

Podle výroční zprávy, kterou představil německý ministr vnitra Horst Seehofer, se loni počet nelegálních běženců, kteří překročili patřičnou hranici, zvýšil o 6,5 procenta. Vzrostl tedy na úroveň 4 295 lidí, zatímco v předminulém roce šlo pouze o 4 035 uprchlíků. Souhrnný počet registrovaných nelegálních přechodů hranic se rovnal 42478 případům, což bylo o 15 procent méně než v roce 2016.

Nicméně, existuje ještě jedno číslo, které znepokojuje Tomia Okamuru. Jde o počet uprchlíků, kteří jsou Německem navráceni do Česka. Podle policejní statistiky bylo do České republiky v minulém roce vráceno celkem 942 těchto osob.

„Kdepak ti nelegálové jsou, pane ministře Hamáčku? Doufám, že se volně nepohybují na našem území!“ píše Okamura.

Lídr SPD navíc několikrát ve svém prohlášení připomíná tragickou událost, kterou bylo znásilnění nezletilé dívky cizincem afrického původu, ke kterému došlo v červnu na severozápadě Čech. Daný pachatel byl tehdy propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech a do Česka se prý dostal vlakem.

V této souvislosti Okamura mluví o posílení kontroly státních hranic.

„Schengenský systém bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i nelegální migranti, zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli zkontroloval,“ uvedl politik.

Současně s hraničními kontrolami poslanec žádá, aby byla zajištěna bezpečnost českých občanů a „abychom mohli případně zadržet teroristy a zločince na našich hranicích“.

Na konci příspěvku Okamura popisuje znepokojující obraz: „Potenciální islámští teroristé jsou jen kousek od našich hranic a někteří se na našem území i pohybovali či dokonce možná i stále pohybují. Stavět hráz a povodňové zábrany až při povodni, je pozdě. A vidíme, že Německu a západní Evropě jsou v muslimské záplavě minimálně po pás. Brzy to může být po krk a o krk jim půjde. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás,“ dodal poslanec.

Uživatelé na sociální síti ve svých komentářích vyjádřili podporu Okamurovým návrhům.

Migrační krize

Evropská migrační krize, která byla způsobena velkým počtem imigrantů směřujících do EU, vyvrcholila v roce 2015.

Migranti se do centrálních částí Evropy dostávají po dvou hlavních migračních trasách – balkánskou a středomořskou trasou. Nejčastějším cílem imigrantů jsou státy západní a severní Evropy, především Německo, Švédsko, Rakousko, Francie a státy Beneluxu.