Senátor Aschenbrenner na rovinu: Že před rokem 1989 bylo líp, je chiméra. Češi teď zažívají nejlepší dobu v historii

Starosta plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner promluvil o demisi ministra kultury Antonína Staňka, kterou prezident dva měsíce odmítal přijmout. Dle politika jsou jen „nestoudné a v podstatě trapné“ hrátky a Miloš Zeman tu demisi na žádost ČSSD měl ihned přijmout.

Událost svým způsobem byla právě katalyzátorem, aby ve vládě začali mluvit o krizi. A tak portál porovnal třicet let starou Sametovou revoluci se současnou neklidnou situací na politické scéně, o níž se vyjádřil jako o opakující se „blbé náladě“.

Senátor k tomu řekl, že mít „blbou náladu“ je vlastně snadné a ve své podstatě znamená pasivní přijímání dění kolem sebe, což ho právě docela štve. Avšak k politickým problémům uvedl, že se řešit dají.

„Věci vidím poněkud jednodušeji: máme trestně stíhaného premiéra, který je ve střetu zájmů. To dobrý obrázek o České republice nedělá. Máme vládu, která marnotratně utrácí v době hojnosti a nešetří na horší časy. Málo se dělá s katastrofálním stavem silniční sítě, ale místo toho se vymýšlejí projekty inkluze ve školství. A to jsem pojmenoval jenom některé z těch největších problémů. Tyto věci se ale dají řešit.“

Dále portál poukazuje na sociální problémy a jako příklad uvádí tak oblíbená na severní Moravě pořekadla „bylo líp“ a „jací byli komunisté“. Dá se proti tomu bojovat, i když ještě jsou zadlužené, pro exekutory „zaslíbené“ regiony?

„Že před rokem 1989 bylo líp, je chiméra. Češi teď zažívají asi nejlepší dobu ve své dlouhé, pestré a často kontroverzní historii,“ vyjádřil jistotu politik a zdůraznil, že právě od té doby je sociální politika státu.

Nicméně dle něj je exekuce skutečně velkým problémem. „Jen chci upozornit, že někteří lidé se do prekérní situace dostali kvůli své nestřídmosti. Pro některé je těžké nepodlehnout, když i vrcholní politici používají věty typu ,zdroje tu jsou‘ a ,mít dluhy je normální‘. Pak místo toho, aby investovali do vzdělání svých dětí, do své rodiny, do své budoucnosti, použijí peníze na věci, které v podstatě tolik nepotřebují. Do vzdělání ale dostatečně neinvestují ani naše vlády, ač si to pravidelně dávají do svých volebních programů.“

Politická krize nekončí

Poté co Miloš Zeman souhlasil k 31. červenci Staňkovu demisi přijmout, ČSSD se neuklidnila. Sociální demokraté se rozhodli pokračovat v rozehrané hře a žádají jmenovat šéfem kultury místopředsedu své strany a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu.

Zdá se, že sociální demokracii nejde vůbec o Šmardu, Staňka nebo jakékoliv jiné jméno, které by mělo viset na dveřích kanceláře nedůležitého ministra kultury. Oni jen vytváří aktivitu, aby o nich bylo slyšet a dostali se do médií. Jan Hamáček si při pohledu na mizerné volební preference uvědomil, že po příštích volbách straně hrozí odchod z Poslanecké sněmovny. A chce to změnu, píše reportér Sputniku.