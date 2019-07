Další poplach kolem Huawei: Pracovníci české pobočky mají sbírat citlivá data o úřednících a byznysmenech a dávat je dál

Jak to tedy ve skutečnosti se shromažďováním dat je? Na portálu irozhlas.cz se píše, že sběr soukromých informací potvrdili i dva bývalí manažeři firmy, a to nezávisle na sobě.

Dotyční pracovali pro společnostněkolik let. Pod podmínkou, že jejich identita zůstane v anonymitě, portálu prozradili, že museli do interního systému kromě obchodních informací zadávat také detaily ze soukromí. Ty zahrnovaly například to, kolik má jejich zákazník dětí, co patří mezi jeho soukromé zájmy či jak je na tom po finanční stránce.

Portál se na dané svědky obrátil proto, že o sběru informací klientů dané společnosti již dříve informovaly tuzemské tajné služby.

„Přístup k informacím, které jsou uloženy v tomto CRM systému, je řízen výhradně z headquarters (vedení, pozn.red.) v Číně a dá se velmi složitě dohledat a dokázat, k čemu a kdo k těmto citlivým datům přistupuje,“ prozradil jeden z oslovených manažerů Huawei, který v ní zastával vysoký post.

Huawei a spolupráce s čínskou vládou

To však není všechno, co vyplynulo na povrch. Uvádí se, že prý získané informace měli zaměstnanci Huawei poté běžně probírat na interních poradách s lidmi z čínské ambasády.

Společnost Huawei promluvila o vývoji vlastního operačního systému https://t.co/WMnXk5uAQT pic.twitter.com/d7U6x8mYlt — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 19. července 2019

„K vytěžování jsou vedeni pracovníci, kteří se takovýchto jednání účastní, a na interních poradách jsou pak probírány s lidmi, kteří byli dosazeni místní ambasádou,“ podotkl exmanažer.

Čínská společnost Huawei však opakovaně veřejně a rázně odmítla, že by. Již na začátku tohoto roku byl ale zadržen jeden ze zaměstnanců společnosti, a to kvůli podezření ze špionáže. Případ se odehrál v Polsku a firma tehdy prohlásila, že údajné činy zaměstnance „nemají se společností Huawei nic společného, incident ale poškozuje pověst firmy ve světě“. Poté byl dotyčný propuštěn.

Skutečnost, že k získaným informacím o obchodních kontaktech měla přístup čínská centrála, potvrdil také další zdroj. Ten celou věc popsal tak, že měl za úkol zjistit informace o státních úřednících, které následně firma pozvala na konferenci nebo cestu do Číny.

„Vždy byli vytipováni úředníci na úrovni ředitel oddělení nebo náměstek. Interně jsem byl poté úkolován tak, že mám do interního dokumentu doplnit osobní údaje o člověku nebo skupině, která by měla jet na referenční návštěvu. Tento dokument sloužil pro české vedení a čínskou centrálu,“ dodává zdroj.

Spolupracovat s Čínou se vyplácí: Huawei slibuje Itálii tři miliardy investic a nová pracovní místa https://t.co/X0bis7g6Ka pic.twitter.com/VBpFU8ynbj — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 16. července 2019

​O tomto postupu Huawei ale již delší dobu vědí i české tajné služby, civilní i vojenská. „O této praxi víme. Z obchodního hlediska je to nestandardní, je otázkou, kde ty informace ve skutečnosti končí,“ vyjádřil se zdroj jedné z tajných služeb.

Bezpečnostní školení pod záštitou BIS

Nutno podotknout, že civilní tajná služba BIS dokonce v této souvislosti pořádá pro úředníky, ale také pro politiky, bezpečnostní školení. Na nich BIS poukazuje například na to, že drtivá část zpravodajských služeb světa si pořizuje o schůzkách písemné záznamy.

„BIS proto varuje při bezpečnostních školeních, která pravidelně děláme, aby si lidé dávali pozor a uvědomili, že při setkání s kýmkoliv, kdo může být zpravodajským důstojníkem, může být cokoliv, co řeknou, zaznamenáno a předáno cizí moci,“ řekl mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Informace o pořádání zmiňovaného školení potvrdil i poslanec a člen komise pro kontrolu civilní tajné služby BIS Marek Benda.

„Zpravodajská služba nás upozorňuje na rizika od zemí, které nejsou České republice přátelsky nakloněny. V případě zájmu politikům potom nabízejí i školení, jak se chovat na rizikových schůzkách,“ řekl k věci.

Proč dohoda ruské společnosti MTS a čínského podniku Huawei vylekala USAhttps://t.co/zXrKOgOB6m pic.twitter.com/nOpLenooS2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 12. června 2019

Postoj Huawei ke kauze

Uvádí se, že čínská společnost v písemném prohlášení však takovou nezákonnou praxi odmítla.

„Veškerá činnost a jednání zaměstnanců podléhají evropským a českým pravidlům GDPR, které doplňuje interní směrnice vylučující jakékoliv nepatřičné nakládání s osobními údaji. Pro společnost je ochrana soukromí prioritní, globálně i lokálně koná v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí, včetně GDPR, a dbá na to, aby veškeré obchodní aktivity splňovaly příslušné požadavky,“ vyjádřil se pomocí e-mailu mediální zástupce podniku, Filip Matys.

Mimo jiné zástupci pobočky poskytli portálu k nahlédnutí interní směrnici společnosti. „Ta se ale netýká jen ochrany osobních údajů, naopak výslovně říká, že osobní údaje, které společnost sbírá, musí být aktualizované a přesné,“ píše se na portálu.