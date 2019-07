Petr Fiala o Babišovi: To, co provádí s republikou a její politikou tento premiér, je cesta do slepé uličky

Šéf Občanské demokratické strany ODS Petr Fiala poskytl portálu FORUM 24 rozhovor, ve kterém se pořádně opřel do současného premiéra Andreje Babiše. Zaměřil se přitom především na jeho investiční plán, ale prozradil také, jaké jsou plány a politické cíle ODS po letní pauze.

V rozhovoru jako první dotaz padlo to, co udělala opozice ve Sněmovně. Babiš totiž tvrdí, že „opozice nemá program“. S tím však Fiala nesouhlasí a dodává, že předseda vlády „běžně používá bezobsažné fráze“. A právě z takových frází, stejně jako z řešení vlastních problémů, se dle šéfa ODS dnes skládá většina politiky Babiše.

„Možná stačí jeden příklad. Jediná pomoc živnostníkům za celé toto volební období je zvýšení výdajových paušálů. My jsme to doslova protlačili přes několikaletý odpor ANO. Dnes se tím premiér chlubí, když se ho zeptají, co udělal pro živnostníky. Protože nic jiného nemá,“ argumentoval Fiala.

Stejně tak šéfuvádí, že vyhlásili „velký právní úklid, jehož součástí má být rušení zastaralých zákonů“. To sice vláda zpočátku odmítla, ale v současné době prý připravuje identický vládní návrh.

„Škoda, že nekopíruje i zbytek našich nápadů z našeho reformního antibyrokratického balíčku. Lidem by se v soukromí i v podnikání dýchalo svobodněji a snadněji,“ poznamenal.

Mimo jiné okomentoval i to, že se na poslední schůzi Sněmovny podařilo schválit zásadu, že zákony budou nabývat účinnosti jen dvakrát do roka, aby v tom nebyl chaos a všichni se měli čas připravit na změny. I to je prý původní iniciativa jeho strany.

Strany se připravují na volby do Sněmovny. Piráti ale na rozdíl od ODS do velké koalice nechtějíhttps://t.co/2UfcPMJDut — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 21. července 2019

„Kompletní seznam našich iniciativ nebo pozměňovacích návrhů, kde jsme měli významnou spoluúčast, představuje několik hustě popsaných listů A4. Většinu sice vláda odmítla, ale některé se nám podařilo prosadit důsledností a neústupností. Skoro bych řekl, že podle latinského přísloví, že kapka nehloubí kámen silou, ale vytrvalostí,“ dodává k zásluhám strany.

Tvrdá kritika Babiše

Podle jeho názoru ale nejsou ani „neúspěšné“ návrhy zbytečné. „Budeme připraveni je prosadit, jakmile budeme ve vládě. Víme, jak snížit daně, jak snížit byrokracii, a naopak kde a co podpořit a kam přidat,“ tvrdí rozhodně Fiala

Pokud jde o Babišův investiční plán, Fiala jej pěkně zkritizoval. Podle jeho názoru si totiž „premiér vymýšlí“. A proč je takového názoru?

„Už rok a půl vypráví o nějakém plánu za 3 a půl bilionu korun, který nikdo neviděl, přitom ve skutečnosti musí zachraňovat deficity řádově v miliardách, aby se mu nerozpadl rozpočet. Bez jediné podstatné investice. Jakou to má logiku? A teď, ještě dříve, než mohl někdo ten jeho slavný plán vidět, jsem četl v médiích, že prý je „plán“ již redukovaný na třetinu a většinu z toho má investovat někdo jiný než vláda. Přestaňme se bavit o pohádkách,“ rozhořčil se Fiala.

„Fiala chce destabilizovat situaci v zemi.“ Babiš čelí dalšímu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě (ŽIVĚ)https://t.co/QjKL1QkEDW pic.twitter.com/phmdFqII0o — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 26. června 2019

​Fiala navíc neopomněl zkritizovat ani společnou vládu ANO a ČSSD. Ta dle jeho mínění „zvýšila za 6 let svého fungování o 24 % vládní výdaje, ale kvalita služeb není o ¼ lepší“.

„Ano, Česká republika se může vrátit mezi desítku nejvyspělejších zemí světa, kam nás dostala generace zakladatelů státu. Ale to, co provádí s republikou a její politikou tento premiér, je cesta do slepé uličky,“ uzavřel věc.

Plány ODS do budoucna

V neposlední řadě Fiala v rozhovoru promluvil o tom, že jakémá jeho strana poté, co se Sněmovna po letní pauze opět na podzim sejde.

„V první řadě budeme pokračovat v tlaku na vládu, aby plnila alespoň některé vlastní sliby a závazky: například snižovat byrokracii. Budeme hlídat rozpočet, který se začal nebezpečně rozpadat a kde jim už ani 40miliardový deficit nestačí. Když už vláda dělá bezobsažnou politiku, tak ať nás všechny alespoň nezadlužuje,“ míní.

Kromě toho mají ale občanští demokraté v plánu představit více vlastních plánů, a to i v nových oblastech a v nových politikách.

„Budeme přesvědčovat lidi, že tady je silná politická a programová alternativa, která dokáže nabídnout lepší budoucnost. Na rozdíl od stále více bezradného a dezorientovaného premiéra, který se topí v osobních problémech a přihlíží politické a ústavní krizi, my víme, co je třeba dělat. Brzy si budeme připomínat 30 let svobody a je nejvyšší čas vrátit Českou republiku na správnou cestu,“ podotkl závěrem.