Babiš nahrál „ruským tajným službám“ a pochlubil se zprávou OSN. Foto

Zpráva hodnotí schopnost země naplňovat cíle udržitelného rozvoje na základě 17 kritérií. Těmi jsou například eliminace chudoby a hladu, poskytnutí přístupu k čisté vodě, ustanovení odpovědné konzumace a produkce, zajištění důstojných pracovních podmínek a přispění k ekonomickému růstu. Nejlépe však byla Česká republika hodnocena v oblastech potírání chudoby, zmírňování sociálních nerovností, zaměstnanosti a ochrany přírody.

Úspěch České republice v daném žebříčku Babiš považuje za úspěch vlády, ale také za úspěch, „který patří všem občanům této země, co chodí každý den do práce“.

„Zvyšujeme životní úroveň lidí v naší zemi a snažíme se zlepšit jejich každodenní život,“ napsal premiér.

Dobře, ale může být lépe. Česká ekonomika letos vykazuje růst o 2,5 % https://t.co/6G55JHSc9K pic.twitter.com/EP8zKt23n5 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) May 14, 2019

Česká republika zlepšila své pozice

Oproti minulé zprávě OSN se Česko posunulo směrem nahoru celkem o šest míst a ze zemí střední a východní Evropy se umístilo nejvýše. Za sebou tak nechalo i tradiční lídry žebříčku typu Japonsko, Island, Belgie, Norsko, Kanada či Švýcarsko. Na prvním místě se umístilo Dánsko, které hned poté následovalo Švédsko a Finsko.

„Já vím, že to zní neuvěřitelně, vždyť jsme si zvykli nadávat sami na sebe, shazovat se před jinými národy. Ale fakt to není potřeba. Už to nedělejme, je to pasé. Jsme pracovitý a šikovný národ,“ reaguje premiér.

Byl estébákem nebo ne? Babiš promluvil o své minulostihttps://t.co/ha4orWwzaR — Sputnik ČR (@sputnik_cz) May 26, 2019

Babiš se nebojí zestárnout pomocí ruské mobilní aplikace

Premiér navíc svým příspěvkem podpořil celosvětové „šílenství“, když k postu připojil svou fotografii, kterou upravil pomocí aplikace FaceApp. Lidé se tak mohou pokochat tím, jak vypadá Babišova mladší a starší verze. K fotografii napsal, že tyto vtipné fotografie vyrobili jeho kolegové a dodali, že tak vypadal, když vstoupil do politiky a že takhle bude vypadat za pár let, „pokud pojede stejným tempem jako doteď“.

Navíc Babiš neváhal a v závěru svého postu se podělil i o svůj názor na celkovou situaci kolem kritiky a varovaní před užíváním aplikace FaceApp.

„Tak. A než někdo začne prskat, že jsem použil na úpravu fotky aplikaci FaceApp, před kterou všichni varují, že odesílá data – zejména varují ti lidi, co sami píšou na Facebook, kde jsou na dovolené a podobně, tak chci doporučit super článek od Michal Zlatkovský, který český internet zná a když ten něco řekne, tak to něco znamená,“ napsal Babiš s tím, že článek vydal portál iROZHLAS.cz. V něm autor píše, že ruské tajné služby na rozdíl od Facebooku osobní údaje nejspíše nesbírají.

Ukradne aplikace FaceApp uživatelská data?

Aplikace FaceApp vyvinutá ruskou společností Wireless Lab umožňuje provádět pomocí neuronové technologie různé změny, zejména změnit účes, pohlaví, věk, přidat make-up a tetování.

Předseda demokratů v americkém senátu Chuck Sсhumer prohlásil, že FaceApp „může ohrozit národní bezpečnost a důvěrnost údajů milionů amerických občanů“. Podle senátora totiž mohou být jakékoliv fotografie z této aplikace použity v budoucnu bez souhlasu uživatele.

Žurnalista Michal Zlatkovský ve svém článku pro portál iROZHLAS.cz píše, že to ve skutečnosti tak dramatické není.

„Aplikaci prověřili bezpečnostní experti a zjistili, že z mobilů odtékají jen ta data, která jsou pro úpravu fotek skutečně potřeba. Neproudí navíc do Ruska, ale do cloudu Googlu a Amazonu, kde zpracování probíhá,“ uvádí Zlatkovský.

Nicméně autor připomíná, že veškerý obsah, který sdílíme na webu, nám již nepatří. Uživatelská data Facebook nebo Google se používají k vytvoření targetované reklamy. „Pro oba technologické giganty je prodej reklamy hlavním zdrojem příjmu,“ vysvětluje Zlatkovský.

„Nezměrné množství fotek, které mají k dispozici, se ale využívá taky třeba k trénování umělé inteligence, která pak dokáže rozeznat obličeje uživatelů,“ píše.

Jako příklad autor uvádí síť TikTok, kterou je v Česku velmi oblíbená a kterou provozuje čínská soukromá firma: „O tom, jak s daty o stamiliónech uživatelů z celého světa nakládá a jestli je využívá také čínský režim, se můžeme jen dohadovat.“

Již dříve například společnost Google uznala, že poslouchá příkazy uživatelů určené hlasovému asistentovi.