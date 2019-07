Mráz přichází z Berlína a Bruselu: Okamura se zděsil potlačování svobody slova v Německu

Šéf SPD Tomio Okamura se dne 22. července na své stránce na Facebooku podělil o vlastní názor v souvislosti s tématem svobody slova v Evropě. Ze židle jej totiž zvedlo to, že se „lidé v Německu podobně jako v dobách komunismu bojí říkat to, co si doopravdy myslí“.