Matějka sejmul Pospíšila: Huawei sbírá data o Češích? ČR zase sdílí informace o svých občanech s jinými státy v EU

Předseda TOP 09 zdůraznil, že to je další vážné podezření po varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, které president České Republiky Miloš Zeman zesměšňoval.Podle Pospíšila vláda má něco udělat, aby eliminovala bezpečnostní rizika a ochránila soukromí občanů a zájmy Česka.

Matějka ve své odezve na post Pospíšila upozornil, že ho více zneklidňuje ta skutečnost, že Česko sdílí informace o svých občanech s vládami jiných států v EU a navíc vydává občani ČR evropským státům.

Mě teda daleko víc točí, že Česká republika sdílí informace o svých občanech s vládami a represivními složkami jiných států v EU přímo. Ani je nemusí nikdo předávat pokoutně. Nemluvě o vydávání našich občanů těmto státům. https://t.co/OO38F3VHAE — František Matějka (@FrMatejka) July 22, 2019 ​

​

“Kauza Huawei“

Existuje podezření, že zaměstnanci české pobočky čínského koncernu Huawei sbírají citlivá data o úřednících a byznysmenech, s nimiž vedou obchodní jednání. Tyto údaje pak mají zanášet do interního systému, ke kterému má přístup centrála firmy v Číně. A ta má zase dle tajných služeb Západu spolupracovat s vládou Číny. Na portálu irozhlas.cz se píše, že sběr soukromých informací potvrdili i dva bývalí manažeři firmy, a to nezávisle na sobě. Pod podmínkou, že jejich identita zůstane v anonymitě, portálu prozradili, že museli do interního systému kromě obchodních informací zadávat také detaily ze soukromí. Ty zahrnovaly například to, kolik má jejich zákazník dětí, co patří mezi jeho soukromé zájmy či jak je na tom po finanční stránce. Navíc se uvádí, že prý získané informace měli zaměstnanci Huawei poté běžně probírat na interních poradách s lidmi z čínské ambasády. Čínská společnost Huawei však opakovaně veřejně a rázně odmítla, že by spolupracovala s vládou.

„Veškerá činnost a jednání zaměstnanců podléhají evropským a českým pravidlům GDPR, které doplňuje interní směrnice vylučující jakékoliv nepatřičné nakládání s osobními údaji. Pro společnost je ochrana soukromí prioritní, globálně i lokálně koná v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí, včetně GDPR, a dbá na to, aby veškeré obchodní aktivity splňovaly příslušné požadavky,“ vyjádřil se pomocí e-mailu mediální zástupce podniku, Filip Matys.