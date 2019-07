V ČSSD to stále vře. Šmarda zaútočil na vlastní stranu: Vstup do vlády byl chybou. Na rovinu - zblbli jsme z funkcí

Místopředseda sociálních demokratů a kandidát na funkci ministra kultury Michal Šmarda se na svém Facebooku tvrdě pustil do své vlastní strany. Ta podle něj upadla do ideového nihilismu a kvůli svému angažmá ve vládě hrozí, že „chcípne“.

Šmarda své vidění o neradostném stavu, v němž se ocitla ČSSD, popsal v pondělí ráno na Facebooku. Uvedl, že od samého počátku vystupoval proti koalici s hnutím ANO Andreje Babiše. Bylo nutné si přiznat, že strana prohrála volby a využít čas v opozici pro hledání nových konstruktivních idejí.

„Zklamaly je naše činy, zklamali je naši lídři, přestali věřit našim slovům. Ale my jsme nezklamali jen své voliče. Zklamali jsme i své členy, i ty, kteří nám byli vždy nejblíže,“ píše Šmarda.

„Uvnitř strany přitom už řadu let probíhal boj o charakter sociální demokracie. Takový ten ideový a mocenský kvas, z něhož ale nevyrostla žádná nová hodnota, žádný nový inspirativní základ budoucí obnovy demokratického levicového hnutí. Jsem přesvědčen, že tím, co v nás zabilo schopnost regenerace, byla zpanštělost a závislost na moci,“ pokračuje kandidát na funkci na ministra kultury.

Zblbli jsme z funkcí

Šmarda je přesvědčen, že politici sociální demokracie na všech úrovních začali ztrácet schopnost reagovat na společenské změny.

„Jakoby viděli společnost jen z perspektivy úřadů, které jim byly svěřeny. Jakoby s těmi úřady srostli a stali se jejich součástí. A jakoby proto potřeby a zájmy těchto úřadů byly základem pro vytváření jejich politických a dokonce snad i lidských postojů,“ popisuje stav v ČSSD Šmarda. „Na rovinu – zblbli jsme z funkcí,“ říká.

Naopak v opozici by sociální demokracie měla šanci opět získat programovou a ideovou převahu.

„Programová diskuze by byla intenzivnější, nezatěžovaly by nás těžkosti spojené s vládnutím. Nemuseli bychom se zdržovat s parchanty, kterým jde jen o moc a ideje je pranic nezajímají,“ míní Šmarda.

Výsledkem účasti ve vládě je podle něj propad podpory ze sedmi procent, která získali ve volbách v roce 2017, na čtyři procenta.

ČSSD je poslední nadějí pro zemi

Šmarda poukazuje na to, že hnutí ANO převzalo část sociálnědemokratické agendy a „stabilizovalo v pozici lídra postkomunistické národně konzervativní levice“. Naopak Piráti se nyní etablují jako alternativa pro „středolevicové liberální pokrokáře“. Komunisté si zase podle něj „našli ve svém bývalém soudruhovi ve funkci premiéra most k definitivnímu usmíření s oligarchickým kapitalismem“, zatímco STAN se definitivně posunuje na pravicové pozice směrem k TOP 09.

„A sociální demokracie dál tápe, užírá se vnitřními spory a místo ideového rozuzlení hledá mocenská řešení svých průšvihů a vnitřních bolestí. Namísto skutečně tvrdého zúčtování s nesmyslnými posuny k nacionalismu nebo populismu hledá východisko v marketingu a ideovém nihilismu,“ míní Šmarda.

„Bez nových myšlenek a idejí chcípneme v blátě,“ upozorňuje.

Právě na to se podle něj těší pravicové strany.

„Pravice se nám v koutě směje. Těší se, až šéfa ANO 2011 dožene jeho minulost. Doufají, že my už pak budeme mrtví a oni budou moci bez odporu převzít vládu nad naší zemí a vrátit se ke svým pravicovým experimentům,“ varuje Šmarda.

Nicméně je přesvědčen, že sociální demokracie „je jedinou a poslední nadějí pro budoucnost České republiky“. Neboť je to právě ČSSD, kdo stojí na straně zaměstnanců proti velkým korporacím, na straně drobných živnostníků a spotřebitelů.

Zároveň, když se ČSSD rozhodla vstoupit do vlády, tak to již nemůže jednoduše vzít zpět.

„Vstup ČSSD do vlády pokládám za chybu. To ale neznamená, že se to dá jednoduše vzít zpět. Sociální demokracie musí být důvěryhodná. To znamená, že musí být garantem stability a dodržovat smlouvy,“ tvrdí Šmarda.

Podle něj je nutné, aby ČSSD pomáhala lidem z ministerských pozic, pokud to její vládní angažmá umožní.

„Neměla by si nechat diktovat agendu a musí bezpodmínečně trvat na hájení zájmů seniorů, nemocných, slabých, rodin s dětmi a zaměstnanců,“ prohlásil Šmarda. „Když to bude ve vládě, tak fajn. Budeme náš program prosazovat ve vládě a nenecháme se odradit ani zastrašit. A když ne? Tak budeme totéž dělat v opozici. O to víc, o to tvrději, o to radikálněji,“ uzavřel.

Vládní krize

Předsednictvo ČSSD 15. července rozhodlo, že bude pokračovat ve vládě. Trvají ale na tom, aby starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda nahradil Antonína Staňka na pozici ministra kultury. Proti jeho jmenování však vystupuje prezident Miloš Zeman.

Právě kvůli neochotě prezidenta přijmout Staňkovu demisi hrozilo, že ČSSD opustí vládu. Zeman slíbil přijat Staňkovu demisi ke dni 31. července. Dohodl se o tom s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem na schůzce v Lánech 12. července. Nicméně zda souhlasí se jmenováním Šmardy, se nevyjádřil.