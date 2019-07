Nečekaný závěr od amerického novináře. Erik Best porovnal rodiny v USA a v Česku

Novinář a vydavatel amerického původu Erik Best žije už třicet let v České republice. V nedělním rozhovoru pro rozhlas prohlásil, že rodinné vazby v ČR se mu zdají zdravější než ve Spojených státech.

Šestapadesátiletý Američan Erik Best žije od roku 1991 v České republice. Narodil se v Severní Karolině a dětství strávil v Montaně. Má šest sourozenců, jeho otec pracoval jako lékař a maminka byla v domácnosti. Erik prožil dětství v domě, kde platila rodičovská autorita a mohl dostat trest i za to, že snědl bratranci zmrzlinu. Někdy jeho rodina chodila i do kostela. V České republice se novinář oženil s Ditou, která je českého původu. V Praze společně vychovávají čtyři děti.

Model rodiny se za několik desítek let změnil jak v Česku, tak i ve Spojených státech, a novinář prozradil, co si o tom myslí:

„I když se to tady taky mění, tak rodina drží víc pohromadě a víc si pomáhá, a to se mi velice líbí.“

„Já to vidím tak, že ta starší generace má na tu mladší přenést určité vzdělání, určitý způsob myšlení, určité hodnoty, které se neučí ve škole. Když rodiny nejsou spolu, tak to znamená, že ten stát čím dál tím víc vytváří ten základ. Někdo si myslí, že to je velice pozitivní, ale já ne. Já si myslím, že ta rodina existuje proto, aby každá rodina byla trochu jiná. A stejně si myslím, že je to o něco zdravější v České republice než v Americe,“ řekl Best.

Erik Best založil a dodnes vydává bulletiny Final Word, Fleet Sheet či nový Friday Edition. Dne 28. 10. 2018 mu prezident České republiky udělil za zásluhy o stát medaili Za zásluhy I. stupně.

Na Slovensku to vře

Mezitím se v Bratislavě o víkendu ve stejnou dobu konaly dva pochody. Jeden byl za práva LGBT komunity a nesl název Duhový Pride. Druhý pochod se nesl v duchu za tradiční rodinu a byl pojmenován Hrdí na rodinu.

Různí politici vyjádřili svůj postoj k otázkám tolerance a rodinných hodnot. Akci Hrdí na rodinu podpořil předseda SNS Andrej Danko a kněz Marián Kuffa, avšak členka výboru pro lidská práva a národnostní menšiny Natália Blahová na to neměla stejně pozitivní názor. Poslankyně NR SR Martina Šimkovičová se stala svědkyní obou akcí a tak se podělila o své dojmy z toho, co viděla.