Šéf protidrogové policie se musí hájit kvůli rozhovoru pro Sputnik. „Bolševická kádrovací sebranka,“ zuří Ovčáček

Oficiálního mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka rozhořčilo, co za povyk se strhl kolem ředitele Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Jakuba Frydrycha, když poskytl Sputniku rozhovor.

„‪Z děr zase vylezla bolševická kádrovací sebranka, která chce rozkazovat, s kým se můžeme bavit a s kým nesmíme,“ napsal mluvčí Hradu na svém Facebooku.

Ovčáček navíc ve svém příspěvku sdílel odkaz na článek portálu Aktuálně.cz, ve kterém je daná věc kritizována.

Aktuálně.cz bije na poplach

V materiálu s názvem Šéf protidrogové policie dal rozhovor dezinformátorům. Šlo o gramotné otázky, hájí se; se uvádí, že „šéf Národní protidrogové centrály policieminulý týden poskytl rozhovor o drogách dezinformačnímu serveru Sputnik“.

Daný portál přitom poukazuje na to, že „před tímto médiem přitom varuje například ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, který ho označuje za nástroj ruské propagandy“.

Ke skutečnosti, že Frydrych poskytl rozhovor, se v článku vyjádřili i odborníci. Jedním z nich byl Jakub Kalenský, jenž se zabývá dezinformacemi. Podle jeho mínění takový krok ze strany Frydrycha „svědčí o nekompetentnosti dané osoby nebo ochotě kolaborovat s nenávistnou propagandou“.

Lekce historie pro novodobé ideology. Ovčáček ukázal, jak by vypadala Praha bez Koněva https://t.co/2m2BetkKwr pic.twitter.com/SvVvsHkvsk — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 18. července 2019

​Navíc se domnívá, že „Frydrych svým počínáním dává Sputniku možnost prezentovat se jako standardní médium.

„Každý, kdo ho takto legitimizuje, dělá kremelské informační válce užitečného idiota,“ okomentoval věc Kalenský.

A co na to Frydrych?

Své k věci řekl i aktér této „kauzy“. Šéf protidrogové policie ale jakékoliv

„Určitě po mně nechtějte, abych komentoval nějaké vaše úsudky. Můžu vám to popsat velmi lakonicky. Byl jsem požádán o čistě odborný rozhovor. Dostal jsem gramotné otázky, což se v českém veřejném prostoru často nestává. A odborně jsem na ně odpověděl,“ reagoval Frydrych na dotaz médií.

Dále byl dotázán, zda vůbec zvažoval, zda poskytne rozhovor, a to vzhledem k médiu, které ho o něj požádalo. Na to odpověděl následovně:

„Komentář v tom úhlu, jak se mě ptáte, ze mě nedostanete. Opravdu se k tomu vyjadřovat nebudu. Já se totiž nevyjadřuji jako soukromá osoba, vyjadřuji se jako představitel instituce, a to je úhelný kámen pohledu, ve kterém se rozcházíme,“ doplnil k věci.

„Přesně takto se projevují ‚liberálové‘ a mainstreamová média.“ Ovčáček si vystřelil z kritiků Zemanahttps://t.co/XTptCPAoEC — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 12. července 2019

​Na stranu Frydrycha se postavila také Generální inspekce bezpečnostních sborů, podle které se šéf protidrogové policie žádného prohřešku nedopustil.

„Poskytování rozhovorů příslušníků bezpečnostních sborů, včetně funkcionářů, je záležitostí každého z nich. Obsah rozhovoru však nesmí porušovat české zákony,“ uvedla její mluvčí Ivana Nguyenová.

Ovčáček o médiích

Skutečnost, že mluvčí reagoval na tuto kritiku, může souviset i s tím, jaký názor má na média. Nedávno totiž poskytl rozhovor, ve kterém se mimo jiné vyjádřil k tomu, jaká média čte.

„Jsem odpůrcem toho, abych si vybíral vhodná a nevhodná média. To považuji za špatný přístup. Čtu všechno od Respektu, přes Deník N, Právo, Mladou frontu, Reflex, až po Sputnik nebo Aeronet. Je to moje povinnost, seznamovat se s veškerým mediálním děním. Každé periodikum má nějaké politické zaměření a z toho se dá hodně vyčíst,“ vysvětlil svůj přístup k médiím.

Mluvčí dále uvedl, že co se týče médií u nás, není stoprocentně kritický. Za velké plus totiž považuje to, že je u nás velké množství nových médií prezentující velké množství různých názorů. U klasických médií se však jeho názor liší.

„U nich dochází k jakémusi aktivismu. Projevit názor v komentáři je přirozené, pokud se ale názor novináře objeví ve zpravodajském článku, není to dobře. A to se právě děje. Tu nemají rádi prezidenta, tu Andreje Babiše a s přibývajícími volebními výsledky za posledních deset let roste nespokojenost novinářů a projevuje se to jejich aktivistickou novinařinou, které jsem odpůrcem,“ řekl a v této souvislosti zmínil například Českou televizi.