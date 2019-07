Kalousek o Babišovi: Potřebuje krást, aby zůstal bohatý

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek na svém účtu na Twitteru uvedl, na co v letech 2013-2016 jako jediná upozorňovala strana TOP 09 a v této souvislosti se pustil i do českého premiéra Andreje Babiše. Dle něj totiž český předseda vlády „potřebuje krást, aby zůstal bohatý“.

Kalousek ve svém příspěvku narážel na takové věci, jako je konflikt zájmů, privatizace státu či krádeže.

„V letech 2013-16 byla @TOP09cz jediná strana, která bila na poplach proti obludnému konfliktu zájmů, privatizaci státu a faktu, že @AndrejBabis naopak potřebuje krást, aby bohatý zůstal. Opravdu si musíme všechna rizika prožít, abychom je pochopili?“ napsal Kalousek na sociální síti.

Ke svému postu také připojil odkaz na článek s názvem Bývalí Babišovi voliči: Věřili jsme, že je bohatý, a tak nepotřebuje krást. Ten byl zveřejněn na portálu Forum24.cz. V podstatě jde o rozhovor s bývalým voličem Andreje Babiše, který uvádí, proč Babiše dříve volil a proč je dnes už všemu jinak.

Kalousek v komenáři pod příspěvkem píše, že se však celá věc netýká jen premiéra Babiše.

„Ta otázka netýká jen Babiše, ale především udržitelnosti penzijního a zdravotního systému, nezbytné modernizace země a kvality demokratických institucí. Věřím @TomasCzernin, že zorganizuje kompetentní program k odvrácení hrozících rizik a k dobré správě republiky,“ uvádí.

Reakce na sociální síti

Pod příspěvkem předsedy poslaneckého klubu TOP 09 se tak okamžitě strhla diskuze. Někteří komentující psali, že Andreje Babiše „volí jen hlupáci“.

„Že nebude krást, protože je bohatý, je snad nejčastější argument jeho voličů,“ myslí si další uživatel.

Jiní uživatelé nevěří tomu, že rozhovor na portálu Forum24 skutečně poskytl

„Nevěřím, že ten rozhovor je se skutečným bývalým voličem Babiše, který náhle prozřel. To, co tam kritizuje, bylo jasné na začátku, kdy se dral do politiky, minimálně jeho estébáctví. A že věřil, že nebude krást, protože je bohatý? Úsměvně naivní…,“ stojí v jedné z reakcí.

Ostatní ale s rozhovorem souhlasí a píší, že oni na tom tenkrát byli úplně stejně.

„Měl jsem to úplně stejně. Přesně jak říká ten pán. Zoufalství z tehdejší politické situace. Znechucení ze všech tehdejších partají. Předpoklad, že miliardář nepotřebuje krást. Naděje, že s novou krví se to zlepší. Bohužel je to ještě 100x horší,“ podělil se jeden z komentujících o svou zkušenost.

Lidé však psali, že je obecně děsí „představa velké části společnosti, že každý, kdo jde do politiky na všech úrovních, tam jde krást“.

Pár jedinců zase vzkázalo Kalouskovi, že TOP 09 tehdy nebyla rozhodně jedinou stranou, která na problém poukazovala: „No, tak jediná strana ne... I ODS třeba...“