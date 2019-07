Filip se tvrdě pustil do britského ministra zahraničí: Státní terorismus? A co britské útoky v Libyi?

Vojtěch Filip se na internetu vyjádřil k incidentu, který se týká zadržení brutského tankeru

„Britský ministr zahraničí Hunt označil kontrolu tankeru v Hormuzském průlivu za státní terorismus. Jak máme tedy označit britské vojenské útoky např. v Libyi, Sýrii, Iráku a jinde bez souhlasu RB OSN? Asi jedině za akt vojenské agrese a zločin proti míru a mezinárodnímu právu,“ píše šéf komunistů na sociální síti.

Ostrá reakce uživatelů na sociální síti

Někteří se zamýšleli nad tím, co by se stalo, kdyby si Írán dovolil něco podobného v jiné době.

„Neumím si představit, že by si tohle Irán dovolil vůči Británii např. v době premiérky M. Thatcherové... A pokud ano, tak ale tuším, co by následovalo... A diplomatický protest by to nebyl,“ vyjádřil se jeden z uživatelů Twitteru.

Jiní se ale do šéfa komunistů pořádně opřeli. „Názor britského ministra zahraničí je pro svět relevantní informací. Názor šéfa českých komunistů ale vůbec nikoho nezajímá. Běž radši někam k vodě, Falmere,“ stojí v jednom v komentářů.A ke kritice Vojtěcha Filipa se přidali i další.

„,Kontrola tankeru', vidím, že první komouš Česka lže, jako když Rudé právo tisklo. Inu, některé věci jsou trvalé a neměnné...“

V této souvislosti navíc mnozí poukazovali například na dění na Ukrajině, v Gruzii, Idlibu apod.

Jde tedy vidět, že se slova šéfa komunisty nesetkala s pozitivním ohlasem.

Válka tankerů

Vztahy mezi Íránem a Velkou Británií se zhoršily poté, co ve čtvrtek 4. července gibraltarské úřady za asistence britského námořnictva zadržely íránský tanker Grace 1 plující pod panamskou vlajkou. Zadržení tankeru úřady vysvětlily tím, že převážel ropu určenou pro syrskou rafinérii, čímž Írán porušuje sankce EU proti Sýrii.

​Teherán odmítá, že by tanker směřoval do Sýrie, ale zdůraznil, že dodávky íránské ropy do této země jsou zcela legální. Íránské ministerstvo zahraničí celý incident označilo za pirátství a jeden z velitelů Íránských revolučních gard pohrozil zadržením britského tankeru. K tomu nakonec došlo v pátek 19. července, když revoluční gardy přinutily tanker Stena Impero změnit kurz směrem k přístavu Bandar Abbás.

neuvedli, že se jedná o odvetu za zadržení íránského tankeru a jako příčinu uvedli nehodu, která se stala na moři. Během ní britský tanker údajně narazil do íránského rybářského člunu a později ignoroval jeho nouzový signál.

Podle navigačních dat, která zveřejnil nizozemský novinář Hans de Vreij na svém Twitteru, se íránské lodě Hormuzskému průlivu zcela vyhýbají. Britský super tanker Atlantic Pioneer, který mířil z Ománského zálivu do irácké Basry, nyní kotví u pirátského města Fudžajra.

Již dříve britský ministr zahraničí Jeremy Hunt uvedl, že zadržení britského tankeru nezůstane bez odezvy. Přitom však vyloučil vojenskou odpověď.