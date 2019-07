Karolína Mališová zkouší muže svými bikinami. To neustojíte. Foto

Kráska (22) se ukázala na kraji bazénu v růžových bikinách, fotografie zachytila celou postavu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolína Mališová (@karolinamalisova) 22 Июл 2019 в 8:07 PDT

Blondýnka také občas kombinuje růžovou barvu s leopardím vzorem.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolína Mališová (@karolinamalisova) 21 Июл 2019 в 8:30 PDT

Modelka si vybrala pro odpočinek italskou Sardinii.

Jejím sledujícím se tyto snímky moc líbily. Do komentářů napsali hodně komplimentů, že je krásná a má pěkný úsměv.

Krásce Karolíně Mališové je 22 let, v roce 2015 se stala českou Miss Earth. Na světové Miss Earth ve Vídni se dostala mezi 16 nejlepších dívek, vyhrát však nedokázala.

Osobní život

Karolína Mališová o svém osobním životě vůbec nemluví. Je výjimkou na rozdíl od svých kolegyň. S partnerem randí již po dobu 7 let. Možná tkví úspěch v tom, že spolu nebydlí. Kdo ten muž je, to kráska tají. Letos česká Vicemiss získala titul bakalář. V Opavě vystudovala vysokou školu a teď se rozmýšlí, co dál.

Nedávno se 19letá letošní vítězka Miss České republiky Denisa Spergerová objevila na karlovarském filmovém festivalu v dost průhledných šatech, které zvýraznily její zadeček.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISS CZECH REPUBLIC 2019 (@denisasperger) 4 Июл 2019 в 11:18 PDT

Denisa Spergerová, rodačka Českých Budějovic, je vítězkou soutěže krásy Miss České republiky z 2019. V roce 2019 má také reprezentovat Českou republiku na Miss World 2019 v Thajsku.