Velký bratr tě sleduje: České tajné služby získají větší pravomoce

Vládní novela dává tajným službám možnost lépe zabezpečit skryté identity prostřednictvím záznamů v informačních systémech a zajišťuje větší součinnost orgánů státní správy při poskytování informací.

Tři české zpravodajské služby – Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, Vojenské zpravodajství – by mohly vytvořit vlastní systém odhalování lidí podle fotografií. Systém se tak podílí na zlepšení využití informací od zahraničních tajných služeb.

Co se týče chráněných bankovních údajů Čechů, které jsou nyní chráněny bankovním tajemstvím, ty by tajné služby mohly získat po svolení soudu, a to i bez vědomí konkrétní banky. Jde o snadnější způsob, kdy služby jen na žádost České národní banky získají potřebné informace.

Na doporučení českého premiéra Andreje Babiše daná novela podle jejích autorů zahrnuje také úpravu umožňující získávání a zpracování digitálních fotografií a identifikátorů fyzických osob vedených v některých informačních systémech. Zpravodajci tak budou moci vytvořit vlastní systém hledání lidí podle obličejů.

Horní komora o vládním návrhu rozhodne ještě tento týden.

Ochrana osobních údajů v kauze Huawei

V pondělí se vyhrotila kauza kolem čínské společností Huawei. Objevily se totiž informace o tom, že existuje podezření, že zaměstnanci české pobočky Huawei sbírají citlivá data o úřednících a byznysmenech, s nimiž vedou obchodní jednání. Tyto údaje pak mají zanášet do interního systému, ke kterému má přístup centrála firmy v Číně. A ta má zase dle tajných služeb Západu spolupracovat s vládou Číny.

„Přístup k informacím, které jsou uloženy v tomto CRM systému, je řízen výhradně z headquarters (vedení, pozn.red.) v Číně a dá se velmi složitě dohledat a dokázat, k čemu a kdo k těmto citlivým datům přistupuje,“ prozradil jeden z oslovených manažerů Huawei, který v ní zastával vysoký post.