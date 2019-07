Česku dochází vakcíny proti rakovině

Od 25. července dojde k výpadku dodávek léku Gardasil 9 do České republiky. Ten se používá jako prevence proti HPV virům, jež způsobují rakovinu děložního čípku, informoval portál Blesk.cz. K obnovení dodávek má dojít v lednu příštího roku.

Podle Státního ústavu na kontrolu léčiv se v zemi nacházejí zásoby na dva a půl měsíce. Lék je nahraditelný jiným lékem, ovšem pro pacienty, kteří již mají za sebou první či druhou dávku z celkových tří, je nenahraditelný.

„K 19. 7. bylo v distribuci ještě 6795 kusů, což je zásoba cca na 2,5 měsíce. Důvodem přerušení je nebývalý nárůst celosvětové poptávky po vakcínách Gardasil a Gardasil 9. Držitel rozhodnutí o registraci – společnost MSD Vaccins – dle svého vyjádření navyšuje investice do výroby a vytváří další kapacity pro výrobu vakcín,“ cituje portál slova mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv jeho mluvčí Barbory Peterové.

Podle jejích slov byli o výpadku předem informováni lékaři a další odborná zařízení s tím, že výpadek dodávek tohoto léku se bude týkat i dalších evropských zemí.

„Lék je nahraditelný lékem Cervarix a Gardasil. Pro rozočkované pacienty se jedná o lék nenahraditelný, avšak předpokládáme, že zásoby budou použity právě výhradně pro přeočkování rozočkovaných pacientů,“ prohlásila Peterová.

Blesk s odkazem na Českou vakcinologickou společnost uvedl, že u rozočkovaných dětí lze při výpadku vakcíny využít intervalu 5 až 13 měsíců mezi dávkami, jenž platí pro děti od 9 do 14 let.

Vakcína Gadrasil 9 je účinná proti lidskému papilomaviru (HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58). Ten způsobuje rakovinu děložního čípku. Lék je určen pro děti od 9 let, a to jak pro chlapce, tak i pro dívky. Vakcína se očkuje do horní části paže.