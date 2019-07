„Pomočil raut či vystrčil na Verešovou...“ Pavel Novotný zavzpomínal na rappera Beránka, jenž čelí soudu kvůli bití lidi

Kontroverzní starosta, která často nechodí pro ostrá slova daleko, ve svém příspěvku na sociální síti zmínil rappera Leo Beránka. A na co konkrétně se v postu zaměřil?

„Leo je ďábel, vzal si holku tady vedle z Ořecha, ale taky mě zaujal kdysi coby redaktora a později šéfredaktora časopisu Spy. Pamatuji si, jak pode mě spadal nějaký web, kam Markéta Lukášková nebo Aleš Harazim napsali o Leovi, že je „fitkoblb“ a mně se to tak líbilo, že jsem to použil v titulku ve Spy a jednoho dne mi volali z vrátnice, že tam na ně útočí nějaká skupina magorů, v čele se supermagorem, a to byl tady Leo Beránek...,“ začíná svůj příspěvek Novotný.

Ve svém povídání na Facebooku poté zmínil, co následovalo. „Dali jsem si pak spicha u tanku a zdálky to hlídali jeho oiky a moji foťáci a my jednali uprostřed náměstí o fitkoblbovi. No, zlatý časy...“

Syn českého bavičevšak nezapomněl zmínit ani poněkud peprnější vzpomínky, které se mu při zmínce o Beránkovi vybaví.

„Nezapomenu, jak dorazil na akci a pomočil raut, či vystrčil na Andreu Verešovou péro... Taky jsem moderoval, v taktické vestě a ozbrojen, akci, kterou rok předtím v Roxy vymlátil. :-) Dlouho jsem o něm neslyšel, už vím proč... A já myslel, že se polepšil...,“ napsal a k příspěvku připojil odkaz na článek, v němž se uvádí, že daný rapper opět skončil před soudem.

Reakce na sociální síti: „Pár lidí na něj má slušně spadeno.“

Ke slovům Pavla Novotného se na sociální síti okamžitě začali vyjadřovat uživatelé Facebooku. Někteří psali, že jej znají od vidění a že si říkali, „kde je mu konec“. Spousta lidí ho označila za beznadějný případ a za debila.

Tohle video dobylo internet: Slovenský cyklista Peter Sagan během Tour de France poskytl autogram jednomu z fanouškůhttps://t.co/Kon20NpeSR — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 22. července 2019

Jiní se celou situací dobře bavili: „Výbornej, je v hledáčku už dlouho, má na něho pár lidí slušně spadeno. Hodně mě baví, jak se tihle géniové podsvětí vždycky tvářej, jakože sedět pět let je hrozně cool, asi jim ještě nedocvaklo, že největší frajeři jsou ti, co jsou na svobodě. :D“

V dalších komentářích se pak objevilo, že si Beránek nejspíše ještě neuvědomil, „že o určitý lidi si prostě hubu neotíráš, protože si to pamatujou a uměj si počkat a nevystrkujou péra, ale nože“.

Některé pobavila i skutečnost, že rapper vytáhl své mužské zbraně na modelku Verešovou.

„Vytasil ho na Verešovou? Předpokládám, že to s ní ani nehlo – to by musel vytáhnout minimálně zlatou kreditku,“ píší.

Další si dělali legraci z toho, že se mu rádi postarají o ženu, když bude Leo za mřížemi. Jeho manželkou je totiž vnadná hvězda pornofilmů Connie Hozak.

Leo Beránek, bitkař a exhibicionista

Rapper Leo Baránek se proslavil jako účastník reality show Hotel Paradise, ale také jako bitkař a exhibicionista. Devětadvacetiletý Beránek si již v minulosti odpykal rok ve vězení za ublížení na zdraví a napadení veřejného činitele. Dlouho o něm bylo ani vidu, ani slechu. Proč? Už přes rok totiž sedí ve vazbě.

Nyní však Beránek, podle informací, opět stanul před soudem. Tentokrát mu však hrozí mnohem, a to až 12 let za mřížemi. Důvod – dvojí napadení.

Podle státní zástupkyně se dotyčný dopustil těžkého ublížení na zdraví, pokusu o ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování se střelnou zbraní a trojnásobného výtržnictví.

Uvádí se, že k prvnímu útoku mělo dojít loni v květnu před pražským klubem. Incident zachytily pouliční kamery. Beránek přiznal, že muže napadl, ale bránil se tím, že šlo o dealera, který mlátil před podnikem jiné lidi, dokonce i dívku. Poté argumentoval tím, že vlastně za nic nemůže.

„Já za to opravdu, opravdu nemůžu, že mi noha po téhle kombinaci úderů sama vykopne,“ řekl rapper s tím, že šlo o automatickou reakci z thajského boxu.