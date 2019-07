Místopředseda TOP 09 Ženíšek odhalil, co je skutečnou ostudou demokratické opozice. Hledá inspiraci v Keni

„Ostudou demokratické opozice není, že je slabá, ona je v součtu silná docela dost. Ostudou je to, že necháváme vyhrávat volby jednoho estébáka s “pouhými” 25 procenty, místo toho, aby se alespoň její část dokázala domluvit a porazila ho ve volbách,“ napsal Ženíšek u sebe na Facebooku.

Inspiraci, jak porazit ve volbách Andreje Babiše, hledá politik v příběhu z Keni. Českého premiéra přirovnává ke keňskému „diktátorovi“.

„Pamatuji si, jak jsem studentům na přednáškách vyprávěl o jednom generálovi v Keni. Generál (Daniel – red.) Moi byl po několika letech diktatury donucen připustit svobodné volby v zemi, ve kterých pak ještě deset let vyhrával (prezidentské i parlamentní volby) s “pouhými” 20 procenty hlasů, protože ti druzí měli “jen” 18, třetí 15, další deset atd.

Teprve až po deseti letech opozici došlo, že by mohla stavět v jednomantátových obvodech společné kandidáty a stejně tak i jednoho společného kandidáta na prezidenta. Babiš je u moci už přes pět let, doufám, že to opozici u nás nebude trvat těch deset nebo dokonce i více let,“ myslí si místopředseda TOP 09.

Podle volebního modelu z června roku 2019, který vytvořilo Centrum pro výzkum veřejného mínění, byl hnutí ANO premiéra Andreje Babiše získalo 29 % hlasů při deklarované volební účasti 60 % oprávněných voličů. Na druhé pozici by se umístili Piráti se ziskem 17 % hlasů, třetí ODS s 15 %.

TOP 09 Marka Ženíška by podle tohoto volebního modelu získala 3 % hlasů. Díky tomuto výsledku by zůstala mimo poslaneckou sněmovnu, jelikož by nedokázala překonat požadovanou 5% hranici pro vstup do sněmovny.

V souvislosti s příštími parlamentními volbami předseda ODS Petr Fiala uplynulou neděli prohlásil, že chce jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Ve volbách tak chtějí být politickou a mocenskou alternativou ANO. Fiala doufá, že se jim podaří výrazně předehnat Babišovou stranu.

„Je jasné, že v příštích sněmovních volbách se bude rozhodovat mezi třemi hlavními politickými silami – hnutím ANO, ODS a Piráty,“ prohlásil Fiala.