Hnutí SPD se pustilo do chvilkařů kvůli útokům na Karla Gotta: Nesahejte na našeho božského Káju, vzkazují

Slavný zpěvák Karel Gott oslavil dne 14. července osmdesát let. Prezident České republiky Miloš Zeman poslal Gottovi písemné blahopřání, ve kterém psal, že je „skutečný umělec“, což je „…kontrast k současnosti plné uměleckých loutek, které jsou ztraceny na prknech, která znamenají svět. V prázdných pseudopoetických plcích jsou ovšem jako doma“. Gotta v úvodu také oslovil jako „Mistra“.

„Měl jsem slzu v oku, když jsem dostal dneska dopis od pana prezidenta, protože to je prostě dopis od hlavy státu. Čili když on řekne: ‚Jste skutečný umělec, který se rozdává druhým. Je to vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Vydat se třeba i z posledních sil.‘ Ať žije pan prezident. Děkuju,“ cituje reakce zpěváka na blahopřání portál Eurozpravy.cz.

Tato zpráva však posloužila jako muleta (rudá plachta v rukou torera při býčích zápasech, pozn. red.) pro internetovou skupinu přátel iniciativy Milion chvilek pro demokracii, kteří mají svou stránku na Facebooku. Právě v ní totiž někdo sdílel zprávu o Gottovi. Okamžitě se pod ní začaly objevovat negativní komentáře, ve kterých uživatelé Karla Gotta nazývali zaprodancem, ubožákem či mrtvou rybou plující po proudu. Jiní legendárního umělce sice ohodnotili jako skvělého zpěváka, ale žádného velkého myslitele.

„Kdyby řekl, byl jsem zbabělec jako většina národa, tak by mu mohl jeden i něco věřit! Ubožák!“ zní jeden z komentářů.

V reakcích však zazněly i zmínky o smrti: „Znemožňuje se i před smrtí. Přepíná mu. Smutné.“

Na tyto útoky upozornil portál Parlamentní listy, a hned na to na celou věc zareagovalo na své oficiální stránce i hnutí SPD Libereckého kraje.

„Vážení přátelé. To, že je parta z Milionu chvilek dnes již jen kvičící menšinou, je holý fakt. Ale přečtěte si, jak tito „experti na demokracii“ klesají čím dál tím více na dno. My bychom je spíše nazvali Milionovým chlívkem. A vzkazujeme jim: Na našeho českého božského Káju nám, vy kolaboranti, vůbec nesahejte. Nesaháte mu ani po kotníky!“ uvedli zástupci SPD v Libereckém kraji.

Útoky na Karla Gotta

Útoky na zpěváka začaly krátce před jeho jubileem. Jakub Janda z Evropských hodnot zahájil diskuzi, která se týkala osmnáct let starého rozhovoru se Zlatým slavíkem o konspiračních teoriích.

„Úspěch v jedné pracovní oblasti vůbec neznamená, že se jinak nebudete chovat jako poblázněně nebezpečně. Karel Gott je sice kulturní legendou, ale když veřejně propaguje ty nejhnusnější konspirační teorie, tak dělá pro české extremisty a ruské destabilizační zájmy více práce než Aeronet a „Parlamentní“ listy dohromady. Je to smutný konec,“ uvedl Janda.

Pak se český novinář, redaktor a politický komentátor Jindřich Šídlo vyjádřil k článku na portálu irozhlas.cz, který podrobil Gottovu tvorbu analýze. O jeho písních se vyjádřil následovně: „Já myslím, že byly především o hovnu.“

Karel Gott přichází o sluch! Dokazují to naslouchátka, kterých si všimli na oslavě narozenin https://t.co/tb4iV5su3o pic.twitter.com/R8x106BQWX — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 25, 2019

„Zpíval jsem to, co jsem cítil.“

Karel Gott se již dříve nechal slyšet, že se po celou dobu držel svého repertoáru a nestál s protest songy na barikádách. Stejně tak prozradil, že se nikdy nenechal přemluvit k tomu, aby zpíval angažované písně, které sám nechtěl zpívat.

„Zpíval jsem to, co jsem cítil, hlavně upřímně. A snažil jsem se přemýšlet, se kterou písní kdy a kam přijít,“ prohlásil.