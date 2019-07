Předseda DSSS haní Piráty: Díky železné oponě, a ne díky Vám, nejsme v takovém rozkladu jako západní Evropa

K ostré výměně názorů došlo mezi předsedou krajně pravicové Dělnické strany Tomášem Vandasem a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Stalo se tak u příležitosti blížícího se výročí Pražské defenestrace. Podle Vandase se Praha pod vedením Pirátů „řítí do pekel“.

Příští úterý 30. července uplyne přesně 600 let od první pražské defenestrace, kdy po plamenném kázání Jana Želivského rozvášněný dav vyhodil z oken Novoměstské radnice pražské konšely a purkmistra. Při této příležitosti se šéf Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Vandas tvrdě pustil do pražského primátora Zdeňka Hřiba a jeho strany.

„Taková defenestrace by byla zase potřeba. Zejména na ty neřády, co jsou v Praze,“ napsal na Twitteru k článku časopisu Respekt a označil účet primátora Zdeňka Hřiba i účet Pirátské strany.

Později na tento status reagoval i sám primátor Hřib, který Vandase upozornil na to, že Česko patří k nejbezpečnějším zemím na světě.

Vandas se však nenechal odradit a obvinil Pirátskou stranu z toho, že si přeje „dovoz imigrantských parazitů“. Dále uvedl, že západní Evropa se nachází v rozkladu a je pouze zásluhou železné opony, že na tom není Česká republika stejně.

„Vážený pane primátore, je hezké, že mluvíte o bezpečnosti země, když Vaše strana by si přála formou dovozu imigrantských parazitů úplný opak. To, že zatím nejsme v takovém rozkladu, jako je západní Evropa, není Vaše zásluha. Paradoxně za to můžeme děkovat železné oponě…“ napsal.

V úterý po kontaktu portálu iDNES.cz politik svá slova o defenestraci Vandas zmírnil a tvrdil, že jde pouze o nadsázku.

„Je to určitá nadsázka v tom smyslu, že bychom potřebovali v Praze jiné vedení a zcela určitě jinou politiku, než jakou se prezentuje současná pražská koalice,“ uvedl politik. „Není to výzva, aby lidé vtrhli na radnici a vyházeli je z oken, to určitě ne,“ dodal.

Vandas tvrdí, že se Praha pod vedením Pirátů „řítí do pekel“. Jako příklad uvedl účast hlavního města v boji proti změnám klimatu nebo poškození vztahů s Čínou.

„Vyhlašují se nesmyslné klimatické nouze, boj s klimatickými změnami, Praha jako taková se plete do celostátní politiky,“ vyjmenoval. „Myslím si, že současná aktivistická politika nám může jako hlavnímu městu jen uškodit,“ uzavřel.

Vztahy s Čínou ohrozila snaha Hřiba provést změnu v sesterské smlouvě, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z ní chce odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Praha pod jeho vedením letos v březnu začala opět vyvěšovat na budovu magistrátu tibetskou vlajku a následně se Hřib setkal s předsedou tibetské exilové vlády Lozangem Sanggjänem. Další problém Čína vidí v přítomnosti tchajwanského diplomata na novoročním setkání primátora s diplomatickým sborem.

Kvůli politice nového vedení Prahy bylo zrušeno čínské turné orchestru PKF - Prague Philharmonia.

Kontroverzní politik

Na příspěvek dnes také reagovala i samotná Pirátská strana prostřednictvím svého Twitteru.

„Pane inženýre, už máte zkušenosti s organizováním pokusů o pogrom, tak nás podobné úvahy nepřekvapují,“ napsali Piráti.

Odkazovali tak na události v Litvínově, které se odehrály 17. listopadu 2008. Tehdy se do města sjely stovky nacionalistů z celé České republiky a pod vedením tehdejší Dělnické strany demonstrovali proti romskému obyvatelstvu. Při pochodu na sídliště Janov se pak střetli s policií.

Vandas v roce 2002 spoluzaložil Dělnickou stranu a stal se jejím předsedou. Tu v roce 2010 zrušil Nejvyšší správní soud, který uvedl, že její program směřoval k potlačování demokracie a v jejím vedení stáli militantní rasisté.

Posléze založil Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a několikrát neúspěšně kandidoval do Senátu a Evropského parlamentu.

Obvinění Pirátů z podpory migrace

V úterý bývalý předseda Svobodných a nyní člen hnutí Trikolóra Petr Mach na svém blogu na portálu iDNES.cz obvinil Piráty z toho, že financují z neziskové organizace, která dopomáhá k nelegální migraci do Evropy.

„Když různé neziskovky vozí do Evropy migranty z Afriky, mají na to peníze mimo jiné i z rozpočtu městské části Praha 5. Díky Pirátům, kteří v této městské části vyhráli volby a začali úřadovat,“ píše Mach.

Po svém vítězství v komunálních volbách na podzim loňského roku uspořádali ples a polovinu ze vstupného byla věnována organizaci Médicins Sans Frontières (Lékaři bez hranic). Ti v minulosti působili ve Středozemním moři, kde zachraňovali migranty a přepravovali je do Evropy.

„Aby ale vybrali sto tisíc ze vstupného, museli vynaložit 2 miliony korun z rozpočtu městské části, aby sál, kapelu a bohatý raut zaplatili,“ uvedl Mach.

Lékaři bez hranic tento víkend oznámili, že své záchranné akce hodlají opět obnovit.