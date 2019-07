Jak to, že není ve střetu zájmů? Na Facebooku vidíme, jak Okamura prodává ve svém obchodě halal potraviny pro muslimy

Potravinářský obchod Japa Food má pobočku v ulici Verdunská v Praze. Mimo jiné se tam prodávají japonské či korejské potraviny, čaje, nádobí. Jako jednatel firmy je v oficiálním rejstříku uveden předseda Svobodné a přímé demokracie Tomio Okamura.

Na internetu existuje komunita proti Okamurovi. Facebooková stránka Diagnóza Tomio Okamura má za cíl především upozornit občany na „bezbřehé manipulace, demagogie a lži šířené Tomiem Okamurou a jeho příznivci“. Dnes se jí to povedlo.

Stránka upozornila na to, že některé výrobky z obchodu mají na obalu nálepku Halal, která ukazuje na výrobek certifikovaný muslimskou obcí podle náboženských pravidel. V běžném chápání je halal termínem označujícím veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny.

Například instantní pálivé nudle v polévce s kuřecí příchutí se prodávají za 260 Kč a mají na obálce takovou nálepku.

„Náš největší islamobijec Okamura prodává ve svém shopu certifikované halal potraviny pro muslimy. Islám tu nechceme, ale odcamcaď pocamcaď. Byznys je byznys,“ uvedla komunita v příspěvku.

Podnikatelská kariéra Okamury je nicméně mnohem delší než ta politická, která začala v roce 2012. Drží stále podíly ve třech firmách: je vlastníkem společnosti Mebius, má 20% podíl ve firmě Break2Win a poloviční podíl pak vlastní ve firmě Japa Foods. V té poslední například působí od jeho vzniku v roce 2008, ve firmě má padesátiprocentní podíl. Předtím se proslavil jako viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří.

Vztah Tomia Okamury k islámu

Tomio Okamura často upozorňuje na nebezpečí, které přinášejí islámští teroristé do Evropy. Politik v únoru poukázal na nedostatky schengenského systému, který dovoluje nejen slušným občanům evropských zemí volně se pohybovat přes hranice, ale umožňuje to také zločincům a teroristům, aniž by je kdokoliv kontroloval.

„Uvědomme si, že potenciální islámští teroristé jsou jen kousek od našich hranic a někteří se na našem území i pohybovali. Stavět hráz a povodňové zábrany až při povodni je pozdě. A vidíme, že ve Francii a západní Evropě jsou v muslimské záplavě minimálně po pás. Brzy to může být po krk a o krk jim půjde. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás,“ reagoval politik na rozhodnutí francouzské vlády repatriovat do Evropy 130 teroristů Islámského státu*.

Na nadměrné množství muslimů upozorňoval i v dubnu:

„A vidíme, že v Německu a západní Evropě jsou v muslimské záplavě minimálně po pás. Brzy to může být po krk a o krk jim půjde.“

Zároveň SPD na své stránce uvádí videozáznam, kde Okamura hovoří o zajištění bezpečnosti České republiky prostřednictvím zákazu islamizace země pod záminkou multikulturalismu. „Právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti,“ tvrdí politik.