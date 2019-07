Hayato Okamura přestřelil? Na demonstraci proti Babišovi a Zemanovi hovořil o nacistech

„Nenechme se rozdělit působením našich nepřátel na sociálních sítích…Nenecháme se rozdělit ani otázkou Mariánského sloupu…“ (Hayato Okamura)

„V lidské historii to nikdy nevypadalo růžově. Ani dnešní svět není růžový. Mějme naději a neztrácejme ji. To je poselství Bible […]Máme možnost se propojovat v Milionu chvilek…“ (Hayato Okamura)

Demonstrace „Svlečený král“. Pod sochou Masaryka, nad níž je kamera, mluvil brácha Okamury. Kritizoval Babiše a Zemana. Pak najednou řekl, že demokracie má šanci, když se vzpamatovalo i Německo, které bylo 13 let pod temnou vládou nacistů. Vyplývá z toho, že Babiš se Zemanem jsou analogií takovéto temné moci? Jak to myslí pan Hayto Okamura? Přitom byl davu představen jako „křesťan“. Možná, že za jeho příměry je jeho spisovatelsko-překladatelská erudice a fantazie.

Hyato Okamura: „Dobré krásné odpoledne, horký letní podvečer. Milé dámy a pánové z celé země. Dostal jsem pokyn, že to má být krátké. Budu se snažit promluvit krátce. Myslím si 3 body: vytrvalost, svornost a naděje. Všichni víme, jak to s tou naší demokracií je, že se otřásá, kolísá. Je tu tlak k oligarchizaci naší společnosti. Pro špatné vzory nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat, co se třeba děje v Rusku. Co hrozí v řadě míst, v řadě států na východ od nás. Malá hrstka velmi bohatých miliardářů tam ovládá finance, hospodářství a také média. Skoupí celou politickou scénu. Zaplatí strany, volby, zaplatí kampaně a politiky. Demokracie jde do háje. Ale tohle není naše masarykovská a čapkovská tradice. Když před sto lety prezident Masaryk a další zakládali republiku, oni měli před očima ten velmi lidský a křesťanský ideál, že to bude něco většího, vyššího a lepšího než dosavadní konstituční monarchie, že půjde o opravdové docenění důstojnosti života jednotlivých občanů, nejen hrstky bohatých, ale právě občanů ze střední vrstvy: dělníků, učitelů, techniků, obyčejných lidí – to je demokracie, že si vážíme každého člověka, a to autentickým a živým způsobem. To, co předvádějí pánové jako Zeman a Babiš, i když na to mají obrovské mediální týmy a peníze, aby to zakryly, to je pohrdání prostými lidmi, námi občany. Chtějí s námi zamést, zamávat s námi. My se nenecháme!“

(Bučení, syčení) „My se nedáme. My se nedáme. My se nedáme.“ Odpovídal Hayatovi dav na Hradčanském náměstí v Praze dne 23. 7. 2019.“

„My se nedáme, to dnešní shromáždění, tento letní podvečer, nechť je nám povzbuzením. Až se vrátíme každý domů, tam kde pracujeme, působíme, do svých rodin, měst a vesnic, do svých farností a sborů, abychom tu zvěst, to poselství o demokracii a lidskosti, o přemýšlení o věcech politických šířili kolem sebe. To je těžší než přijít na tuto demonstraci, kde jsme mezi svými, v té své sociální bublině. Bez téhle vytrvalé práce se vyspělá demokracie v naší zemi neuskuteční. Máme příklad ve Spolkové republice (Německo), která před 80 lety zažila třináct let tamné vlády nacistické diktatury. Stálo je to po válce velké výchovné úsilí. Dokázali stabilní demokracii vybudovat. Dnes Německo je sloupem západní demokracie i demokracie v celosvětovém měřítku. Právě v těchto týdnech jsou tisíce našich dětí na skautských táborech. Mnoho dobrovolníků se věnuje výchově těchto dětí. Jedním ze sloupů skautské výchovy, je občanství. Není náhoda, že každá diktatura, která zavládla v naší zemi, okamžitě zakázala Junák a Skaut. Mnozí skauti zahynuli jak v dobách nacismu, tak v dobách komunismu. Dodnes žije Eda Marek, který v pokročilém věku skočil z 3000 metrů padákem. Zaznamenali jste to? Jestlipak víte, že on byl 7 let v komunistickém vězení? Za skautskou činnost? To jsou opravdoví demokraté a hrdinové. Naše mládež je na skautských táborech či Světovém skautském jamboree v USA. Oni jsou budoucností naší občanské společnosti. Musíme, my starší, je podržet. Aby pak i oni mohli tuto štafetu v pořádku předat dál. Aby i za 50 let naši potomci mohli žít v demokracii…Vytrvejme!“

„Vydržet, vydržet, vydržet!“ (Skandoval dav)

Poté Hayto Okamura vyzval lidi, aby zvážili vstup do některé z politických stran. Pasivita dle něj dává triumfy do rukou Zemanovi a Babišovi. Okamura dále požádal lidi o svornost, dokonce i v otázce na homosexualitu, „byť na ní máme každý jiný názor,“ řekl. Pokud, jak soudí Hayto Okamura, „hrozí eroze a rozklad Ústavy“ – musíme být v této chvíli jednotní v názoru na „demokracii samu o sobě“. Klíčová slova tedy jsou: „ústava, pravidla, respekt a občanství.“

Takto hovořil bratr Okamury na Hradě. Načrtl nepřímou paralelu mezi Zemanem, Babišem a temnými silami. Oháněl se Biblí a budoucnost ČSR se dle něj píše v Apalačských horách v USA. Co dodat závěrem? Snad jen „Amen!“…

