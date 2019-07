Muslimky si z pítka v Karlových Varech udělaly brouzdaliště a smáčely si v něm nohy

Karlovarská Vřídelní kolonáda je známá hlavně svými prameny s pitnou vodou, ale dvě ženy pochopily jejich funkci špatně. Z pítek, která jsou určena na pití pro návštěvníky, si udělaly bazének pro nohy. Píše se v článku.

Fotografie se posléze objevila na internetu a způsobila velký rozruch poté, co ji lidé začali sdílet.

Dvě muslimky netradičně využily pítko Vřídelní kolonády. Umývaly si v něm nohy.https://t.co/aYFbAW6oqY — iDNES.cz (@iDNEScz) July 23, 2019

Autor fotografie okomentoval celou situaci.

„Ty ženy tam chodily jako v brouzdališti, tedy alespoň ta jedna. Ta druhá tam byla jednou nohou. Šel jsem k nim a udělal fotku. Divně na mě koukaly a já jim řekl anglicky, že se to nesmí, že je to zakázané, že jde o pramen. Koukaly jako telata, nevím, jak rozuměly, ale když jsem se chystal zase fotit, pochopily a odešly,“ uvedl.

„Mám za to, že u všech vstupů do Vřídelní kolonády jsou piktogramy se zákazem vstupu do Vřídla, na to bych ale nepřísahal. Pije se z toho kohoutku, koryto slouží k odtoku, ale přesto by mě nenapadlo v tom chodit jako v brouzdališti. Nedělal jsem video, ale ta jedna v tom chodila jako na Kneippově chodníku,“ dodal.

Piktogramy, které upozorňují na to, jak se mají návštěvníci Vřídelní kolonády chovat, na vstupních dveřích opravdu jsou. Zakazují dokonce to, aby člověk do pramene sahal holou rukou, voda se nabírá do keramických pítek.

Na Facebooku poté hodně uživatelů okomentovalo tuto nevšední situaci. Většinou se komentáře týkaly kulturních rozdílů, protože ženy byly muslimky.

„Ale no tak lidi oni přece obohatili naši kulturu tím, že nám ukázali jaké je další využití vřídla, takže až pojedeme příště k nim na výměnu tak by se mohla uspořádat veřejná soutěž v pojídání vepřových řízků,“ napsal jeden z uživatelů.

Jiní se však neznalých cizinek zastávali.

„Já fakt nevím nad čím se pobuřujete, oni prostě nevěděli, že se to nehodí/nedělá. Kdyby jim fotograf místo bonzování došel říct, že se tohle opravdu nehodí a normálně jim to vysvětlil, jistě mile rádi poslechnou a ještě se omluví.... ach...,“ uvedl jiný uživatel.

Karlovy Vary registrují 81 minerálních pramenů, z nichž 15 je přístupných. Karlovarská minerální voda se tvoří v hloubce cca 2 500 metrů. Její kvalita je v průběhu staletí neměnná. Je zde přítomna většina prvků periodické tabulky, běžně je analyzováno přes 40 prvků potřebných pro lidský organismus.

Největším současným pramenem je Vřídlo, které vystřikuje vodu o teplotě 73,4 °C až do výše 12 metrů. K pitným kúrám slouží dalších 13 teplých pramenů vyvedených do pěti kolonád (Vřídelní, Mlýnská, Sadová, Tržní a Zámecká) a několika pavilonů či glorietů.