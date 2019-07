Předseda Unie BS varuje: Kvůli tomuto problému jsou ohroženi policisté i běžní občané

Portál Novinky uvedl, že jednotlivých krajích chybí 2339 zaměstnanců. Největšímu nedostatku čelí Praha: v hlavním městě policie nabízí uplatnění pro 763 uchazečů. Naopak Moravskoslezský kraj se jako jediný chlubí potřebným počtem odborných zaměstnanců.

Podle pana Drexlera nedostatku pracovníků čelila česká policie před více než 10 lety. Krizový stav byl tehdy způsoben novým zákonem zaměřeným na právní úpravu režimu fyzických osob a tzv. státních zaměstnanců vůči státu. Jedná se o zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který se často aplikuje v praxi.

„Obdobný problém se vyskytl v roce 2007, kdy vešel v účinnost zákon o služebním poměru č. 361/2003 Sb., který nahradil předchozí právní úpravu. Uvedený zákon v některých ohledech zhoršil podmínky pro policisty a do současné doby se všechny křivdy nepodařilo „narovnat“. V roce 2007 se přijímali k Policii České republiky uchazeči, kteří nebyli mnohdy úplně vhodnými,“ vysvětlil Drexler.

Dalším problematickým bodem podle předsedy Unie bezpečnostních složek byl rychlý a podle jeho slov nezasloužilý kariérní postup mladých odborníků: „Stejně docházelo k rychlým přesunům z nižších pozic do vyšších jen proto, aby tzv. „tabulky“ nezůstaly prázdné a nejhorší bylo rychlé dosazování mnohdy zcela nekompetentních „manažerů“ do řídících funkcí, na což doplácí Policie ČR dodnes.“

​Nízký zájem o pracovní poměr v policii nezachránilo ani navýšení zvláštního příplatku pro začínající policisty. Zdeňka Drexlera jsme se proto zeptali na možné kroky pro zvýšení zájmu uchazečů o práci. Prohlásil, že především by se měla zvýšit prestiž tohoto zaměstnání jako takového.

„Policisté by měli být vážení občané, měli by to být vzory práva a spravedlnosti. To, bohužel, v dnešní době není. Policie ČR má mnoho problémů se služebními funkcionáři, s abnormální administrativní zátěží, s nedostatkem respektu, s bídnými podmínkami ve službě a v neposlední řadě, třeba zrovna v Praze, i s nedostatkem peněz,” řekl v komentáři. V neposlední řádě je podle Drexlera i finanční ohodnocení: „Pokud je průměrný plat v ČR přes 30.000,- Kč a nástupní plat k Policii ČR cca 24.000,- Kč (v hrubém), určitě to není pro mladé uchazeče atraktivní.”

Jednou z možnosti pro zvýšení zájmu o kariéru v české policii by mohli být i policejní prezentace na středních školách. Tuto možnou strategii předseda Unii BS ohodnotil jako užitečnou. „Mladí lidé a potencionální uchazeči o práci u Policie České republiky se tímto způsobem mohou dozvědět, jak Policie ČR vlastně funguje, protože řada z nich má představu o naší práci značně zkreslenou,“ dodal odborník.

​Zeptali jsme se, mimo jiné, zda nedostatek policistů by mohl snížit bezpečnost obyvatel. Zdeněk Drexler v tomto také vidí jisté ohrožení. “Ano, jsou oddělení, která jsou naplněna např. na cca 50 %. Policisté sloužící na takovém oddělení musí samozřejmě sloužit směny navíc, čímž mohou být unavenější, dříve vyhořelí, méně ostražití, dále jsou více odtrženi od rodiny, slouží více směn, trpí nedostatkem pravidelného spánku, nepravidelnou stravou, prostě chybí taková ta obecná pohoda. To může v konečném důsledku vést k nějaké fatální události. Je ohrožen samotný policista a tím samozřejmě i běžný občan,” vysvětlil pan Drexler.

Vzhledem k současnému stavu personálního obsazeni policie jsme předsedu odborové organizace požádali, aby posoudil cíle stanovené v Koncepci rozvoje policie do roku 2020. V dokumentu se stanoví, že každé obvodní oddělení by mělo být posíleno na patnáct policistů a dojezdový čas policejní hlídky by měl činit do deseti minut. Podle pana Drexlera se tento cíl zda být neproveditelný: „V současném podstavu, který čítá bezmála 3000 policistů, a dalších avizovaných odchodech, si myslím, že naplnění koncepce je v rovině sci-fi.“