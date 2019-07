Foto: Zpěvačka Ewa Farna klečela před svými čtyřmi hudebníky se zvednutýma rukama nahoru

Na fotce klečela před svými hudebníky a se zvednutýma rukama nahoru se dívá do sálu. V podpisu uvedla, že vůbec neví, co má k fotkám napsat, a dodala, že to nechá na svých fanoušcích.

„Já jen, že jsou pořízené minulý týden na koncertě a na těch je prostě občas velká sranda,“ dodala Ewa a zeptala se, na jakých koncertech se potkají.

Dál k příspěvku přidala seznam svých koncertů a podle něj bude mít do listopadu devatenáct koncertů.

Její fanoušci se hned začali dělit o svých plánech navštívit její koncerty. Mnozí uvedli, že půjdou hned na několik.

Ewa Farna

Ewa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšína a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v

pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.

Farna v roce 2013 začala chodit s kytaristou ze své kapely, Martinem Chobotem. Za něj se pak v září roku 2017 provdala.

Na začátku června se mladá zpěvačka na sociální síti pochlubila fotografií, u níž oznámila radostnou událost. S manželem se jim totiž narodil prvorozený syn Artuś.