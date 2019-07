Čeští ministři pohrdají Senátem? Zákonodárci žádají o více informací ohledně auditů EK

V usnesení, které podpořilo 57 ze 72 přítomných senátorů, se uvádí, že Senát nesouhlasí s postojem některých členů vlády, kteří odmítají poskytovat nezbytné informace ohledně auditních zpráv Evropské komise (EK) a účastnit se jednání dočasné komise Senátu k auditním zprávám.

Podle předsedy komise Zdeňka Nytra (ODS) jde o ministerstva zemědělství, průmyslu a obchodu, financí, a pro místní rozvoj. Uvádí se, že se chovají v rozporu se zákonem o jednacím řádu Senátu. Navíc ministři se odmítli zúčastnit čtvrtečního zasedání senátní komise k auditním zprávám a tam vyslat své zástupce, za výjimkou rezortu zemědělství.

„Vzhledem k tomu, že vláda trvale pohrdá Senátem a jednotlivá ministerstva odmítají nominovat své zástupce do dočasné komise Senátu k auditním zprávám, bylo na plénu Senátu velkou většinou přijato usnesení, ve kterém senátoři vyjadřují své znepokojení nad tímto stavem,“ uvedl místopředseda komise Tomáš Goláň, jehož cituje iRozhlas.cz.

Zmíněná ministerstva už v červnu byla požádána o poskytnutí předběžných návrhů auditních zpráv. Avšak odmítla to udělat z důvodu, že auditní šetření ještě není dokončené, odvolala se také na nařízení EU, podle něhož nelze dokumenty poskytnout.

„Uvedené nařízení se vztahuje na přístup veřejnosti (občanů Unie a fyzických a právnických osob s bydlištěm či sídlem na území Unie) k těmto dokumentům, nelze ho vůbec aplikovat na vzájemné informační povinnosti mezi ústavními orgány,“ stojí v usnesení.

Horní komora v této souvislosti vyzývá vládu ke spolupráci.

Dočasná komise Senátu má do konce ledna příštího roku sbírat potřebné informace ohledně auditních zpráv, aby zajistit objektivitu. Měla by se také zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.

Na usnesení českých senátorů reagoval i Andrej Babiš. Podle něj vláda nepohrdá Senátem a jednotlivá ministerstva postupují v souladu s právními předpisy. Premiér informoval ČTK, že do záležitosti nezasahuje a není informován o korespondenci jednotlivých resortů s horní komorou.

Premiér chce šetřit na českém předsednictví EU. Politici se bojí o jeho úspěch a důstojnosthttps://t.co/a2HruLO6DK — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 23. července 2019

Auditní zprávy EK

Jeden z dokumentů Evropské komise se týká peněz vyplácených z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu. V dokumentu je uvedeno, že český premiér má i přes vložení Agrofertu do svěřeneckých fondů stále vliv na firmu i zájem na jejím hospodářském úspěchu a současně díky svému postu má vliv i na použití unijních peněz. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU až 450 milionů korun. Babiš to však opakovaně odmítl a několikrát řekl, že Česko žádné peníze nebude muset vracet.

Anglickou verzi zprávy dostaly české úřady už na konci května a v červnu dokonce dokument unikl do médií. Před nedávnem dostala ministerstva oficiální překlad, tím začala běžet dvouměsíční lhůta pro jejich vyjádření. Ve výsledku Evropská komise rozhodne o konečném znění zprávy a zveřejní konečné rozhodnutí ohledně peněz z fondů.

Kromě auditu ohledně Kohezního fondu, ESF a ERDF zkoumali auditoři Evropské komise také zemědělské dotace pro Agrofert. Český překlad této auditní zprávy dostalo ministerstvo zemědělství na konci června.