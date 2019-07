Fanoušci se radovali předčasně… Gott na poslední chvíli ruší vystoupení na Benátské noci kvůli akutní nemoci

A zase k tomu došlo kvůli zdravotním problémům, tentokrát spojenými s dýchacími cestami.

Kvůli akutnímu zápalu plic věhlasný zpěvák musel zrušit čtvrteční vystoupení na Benátské noci. Na Facebooku to oznámila jeho PR manažerka Aneta Stolzová.

Během několika chvil se na sociální síti objevila spousta příspěvků, v nichž uživatelé Facebooku podpořili hvězdu a popřáli mu brzké uzdravení.

Dnes bylo informováno o tom, že se média dále věnují událostem v životě Karla Gotta, který nedávno oslavil osmdesátiny. Nehledě na solidní věk se nejznámější český zpěvák pokusil nevzdávat koncertních aktivit, ačkoli dříve to vypadalo méně nadějně. Předpokládalo se, že už ve čtvrtek by fanoušci mohli uvidět hvězdu na festivalu „Benátská! s Impulsem“. Nakonec se to ale nestane.

V polovině měsíce média informovala o tom, že slavnosti u příležitosti 80. narozenin slavného zpěváka, hvězdy světové scény Karla Gotta, již v České republice přijaly celostátní charakter. Maestro již obdržel blahopřání od prezidenta země, politiků a veřejných činitelů, kulturních osobností i obyčejných občanů.