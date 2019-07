„Politické divadlo“ stahuje oponu. Opravdu potřebujeme ministerstvo kultury?

Je normální, když je země v situaci vládní krize kvůli postu ministra kultury? Možná je čas něco změnit v politické struktuře země?

„Je to politická fraška," řekl v rozhovoru pro Sputnik publicista Vladimír Pelc, člen předsednictva ústřední rady strany Národní socialisté.

Pelc: Země není v nestabilním stavu, žádná vládní krize není. Je to krize České strany sociálně demokratické, která je součástí vlády. Ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Důvodem byly závažné nedostatky v hospodaření s podezřením na majetkové trestné činy jmenovaných, které vyšetřují orgány činné v trestním řízení. Jednou z předvolebních politických maxim ČSSD bylo tvrzení o nutném boji proti korupci, proti tunelování státní kasy. Právě nyní mohla sociální demokracie prokázat, že její předvolební sliby nejsou po volbách jen použitý toaletní papír; mohla se postavit za svého ministra, který právě proti takovému tunelování bojoval. Nestalo se. ČSSD chce, aby A. Staněk ministrem nebyl. Je to projev politické bezpáteřnosti, ČSSD hesla boje proti korupci v praxi nedodržuje. Je to krize politické morálky, to je hlavní signál společnosti; a nejen od sociální demokracie – vedení většiny politických stran totiž uvedený postup ČSSD schvalují.

Přirozeně vyvstává otázka – jakou roli hraje kultura v české politice?

Pokud máte na mysli segment kultury, tedy kulturu jako segment hospodářství a společenského a politického života, pak má význam výrazný – Česká republika je plná významných kulturních památek a výrazných kulturních aktivit. Pokud máte na mysli politickou kulturu, pak jsme na tom špatně. Proč? Protože politiku dělají politici převážně jako způsob výhodné osobní obživy. Politika dávno pro většinu politiků není činností pro blaho veřejné, nýbrž je to činnost pro blaho soukromé.

Myslíte, že Česká republika ministerstvo kultury potřebuje? Například v Německu ani v USA taková ministerstva neexistují.

Ministerstvo kultury je zbytečné. Rozhodovat o platbách a investicích na kulturní památky i o dotacích centrálním veřejnoprávním kulturním institucím může odbor ministerstva financí. Regionální veřejnoprávní kulturní organizace jsou dotovány z místních veřejných prostředků v krajích. Soukromé kulturní zařízení jsou podnikatelské subjekty, které hospodaří s vlastními prostředky, a případně mohou žádat o dotace z veřejných rozpočtů. Mezinárodní kulturní výměna se uskutečňuje mezi jednotlivými kulturními subjekty.

Byli by kulturní činitelé, kdyby ztratili takovou službu, mám na mysli ministerstvo kultury, velmi znepokojeni?

Hodně znepokojeni. Ministerstvo kultury je pro mnohé z nich především hutným penězovodem z veřejných prostředků. V čele ministerstva proto vítají figuru, která tento tok nesníží ani nezastaví. Ukázali to, když ministr kultury A. Staněk odvolal uvedené dva ředitele kulturních institucí – tzv. kulturní fronta se začala bouřit. Pokud by totiž A. Staněk pokračoval, mohlo by dojít na další personální změny, kontrolovala by se oprávněnost a efektivit a finančních toků atd. – a toho se mnozí bojí.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce