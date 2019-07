Vojenská policie zasahovala na generálním štábu. Jde o misi v Afghánistánu

„V úterý 23. července 2019 provedla Vojenská policie na Generálním štábu AČR a v Prostějově některé úkony trestního řízení, a to v souvislosti s prověřováním úmrtí příslušníka afghánských ozbrojených sil v Afghánistánu v říjnu loňského roku,“ uvedla Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Tomáš Procházka byl psovodem a zúčastnil se mise NATO v Afghánistánu. Byl zastřelen v říjnu 2018 příslušníkem afghánské armády na základně Šindánd v provincii Herát, když se vracel se stavebním materiálem. Údajně viním je Vahidulláh Chán, který pálil do kynologa z americké pušky M14 ze vzdálenosti kolem 100 metrů.

V listopadu New York Times napsal o tom, že probíhá vyšetřování příslušníků českých a amerických ozbrojených sil, kteří se údajně podíleli na zabití afghánského vojáka. Česká ministr obrany Lubomír Metnar však tehdy poznamenal, že čeští vojáci neměli vinu na smrti Afghánce.

Podle informací portálu inmemoriam.army.cz byl Tomáš Procházka posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka a vyznamenán Křížem obrany státu MO. Do začátku své vojenské kariéry pracoval jako strojní zámečník – svářeč. Zařadil se do ozbrojených sil v roce 2002. Před svou misí v Afghánistánu sloužil jako starší řidič v Iráku, dále jako psovod v rámci zahraniční operaci KFOR v Kosovu a na Veterinární základně Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Velitelství sil podpory a výcviku. Do Afghánistánu odjel v srpnu roku 2018.

Zahradil burcuje: Je čas skoncovat s politikou appeasementu Íránuhttps://t.co/bzvsW8klDs — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 21. července 2019

Dříve se informovalo, že Česká republika obdržela od Afghánistánu diplomatickou nótu, která se týkala loňské smrti českých vojáků po útoku sebevražedného atentátníka. V srpnu loňského roku české ozbrojené síly přišly o tři příslušníky – Martina Marcina, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka. Avšak na českém ministerstvu zahraničí obsah nóty odmítly komentovat kvůli režimu utajení.

Aktuálně se čeští vojáci nacházejí v Afghánistánu v rámci operace Rozhodná podpora (Operation Resolute Support), která začala 1. ledna 2015, poté co NATO ukončilo stažení hlavního vojenského kontingentu z Afghánistánu, který byl páteří Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF). Současným úkolem vojáků NATO je pomáhat afghánským bezpečnostním složkám v boji proti terorismu, včetně boje proti ozbrojencům Talibánu. Oficiálně se vojáci aliance v rámci mise podílí na výcviku a zvyšování odborné úrovně afgánských národních bezpečnostních složek, ale samotní instruktoři a poradci se nesmějí osobně účastnit bojových akcí.