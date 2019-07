Co by ti kluci dělali, když nic neumí? Bývalého člena ČSSD rozesmála Hamáčkova výhrůžka, že opustí vládu

Na zámku v Lánech mají asi dobrou bábovku. Jinak si nejde vysvětlit, že tam pravidelně jezdí předseda vlády Andrej Babiš. Sám nebo v doprovodu vládního kolegy Jana Hamáčka. Přece ne kvůli ministrovi kultury? Vždyť prezident Miloš Zeman slíbil, že toho stávajícího, Antonína Staňka, sprostí funkce koncem tohoto měsíce. To ale nijak nezabránilo premiérovi, aby dnes opět zaklepal na lánská vrata.

Původně se předpokládalo, že k prezidentovi do Lán přijede předseda vlády se svým sociálnědemokratických místopředsedou Hamáčkem. Hrad ale minulý týden oznámil, že se schůzka uskuteční pouze mezi prezidentem a premiérem. Předseda ČSSD to zahrál do autu. Privátní schůzka Babiše se Zemanem je prý v pořádku, protože jmenování a odvolávání ministrů by mezi sebou měli řešit předseda vlády a hlava státu.

​Skutečně šlo jen o diskuzi o banální výměnu šéfa ministerstva, který náhle nabyl na významu jen kvůli tahanicím letošního léta? Zdá se spíš, že Babiš bojoval u prezidenta o vládní koalici. Zdá se, že Zemana přemlouval, aby mu neboural koaliční domeček z karet. Alespoň ne před schválením rozpočtu. Bývalému ministrovi financí a současnému premiérovi se asi nechce horko těžko vyjednávat o výdajových položkách s komunisty nebo SPD.

Pořád přeci platí výhrůžka, že pokud by prezident nominaci Michala Šmardy na ministra kultury nevyhověl, setrvání ve vládě bez možnosti rozhodovat o vlastních ministrech by pro sociální demokraty postrádalo smysl. Předsednictvo ČSSD také nedávno vyzvalo ministry, aby předložili Hamáčkovi své demise v případě, že o to předseda strany požádá. Podle koaliční smlouvy by v případě podání demise všech ministrů za jednu vládní stranu měla do týdne podat demisi vláda jako celek.

A to premiér nechce. Andrej Babiš v minulých týdnech několikrát řekl, že si přeje pokračování vlády s ČSSD, která je podle něj úspěšná. Pokud by vláda padla, chce Babiš o dalším postupu jednat s představiteli ostatních sněmovních stran. KSČM, která nynější menšinový kabinet toleruje, další spolupráci s ANO nevyloučila. SPD dala najevo, že by byla ochotná podpořit kabinet v případě odchodu ČSSD. Byl by to však tvrdý oříšek.

Ženíšek znovu straší Ruskem: Neschopnost přijmout, že jsme v konfliktu, je hlavní slabinou Evropy https://t.co/F76PNhkaXA pic.twitter.com/I1yAqBx9YO — Sputnik ČR (@sputnik_cz) July 24, 2019

​A asi přepříliš tvrdý. Po schůzce premiér Babiš odjel z Lán aniž by komunikoval s novináři. Odjel dokonce jiným východem, aby se médiím vyhnul. Co to? Buďto rozhovor z prezidentem Zemanem dopadl špatně a nestojí vůbec za řeč, nebo premiér chce veřejnost a Jana Hamáčka trochu napínat.

Indicií, že premiér u hlavy státu nezabodoval, je Babišův lakonický tweet: "Pan prezident potvrdil, že k 31.7. 2019 odvolá na základě mé žádosti ministra kultury Antonína Staňka a o nominaci ČSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna."

Sputnik se zeptal předsedkyně strany Česká Suverenita a někdejší vlivné poslankyně ČSSD Jany Volfové, jak vidí celou situaci.

"V Lánech jsou tradiční skvělé koláčky, pan premiér je asi na sladké. Ostatně podle toho, že po odchodu nic neřekl, je vidět, že ani recept na ně nedostal," s humorem glosuje známá politička.

Podle paní Volfové chování premiéra Babiše znamená, že nedošlo ke shodě. "Protože pokud pan premiér může prezentovat nějaký dobrý výsledek jako svoji práci, nikdy to neopomene udělat."

Jenže tu jsou ještě sociální demokraté. Snaží se Jan Hamáček držet prezidenta Zemana a Babiše pod krkem, nebo lépe řečeno vydírat Šmardou? A co mu to dá?

"Pan Hamáček je už dlouho celému národu pro smích, ostatně nejmírněji se mu říká salát a běžné Al Hamajda. Tak se asi snaží alespoň pro svoje poslední věrné zahrát si na hrdinu. Moc mu ta role ale stejně nejde," říká předsedkyně vlastenecké strany znalá poměrů v ČSSD.

Premiér chce šetřit na českém předsednictví EU. Politici se bojí o jeho úspěch a důstojnosthttps://t.co/a2HruLO6DK — Sputnik ČR (@sputnik_cz) July 23, 2019

​Ve hře je ještě jedna věc. Je tu nějaká souvislost mezi senátní žalobou na prezidenta a dnešní schůzkou v Lánech? Paní Volfová si o nemyslí. "Ve sněmovně není tolik hlasů na odvolání prezidenta, aby se tohohle musel Zeman obávat. Ta senátní žaloba je jen vytí psů na měsíc. Opravdu malých psů."

Nemohli jsme se nezeptat na to, jak se dál budou vyvíjet události. Okurková politická krize vyšumí? "Myslím si, že věc vyšumí do ztracena. ČSSD zůstane ve vládě (ostatně, co by ti kluci dělali, když nic neumí) a ministr buď zůstane nebo ho vymění za někoho, koho jim nadiktuje Miloš Zeman a ještě se to Hamajda pokusí prodat jako svůj úspěch," říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce