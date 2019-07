Vojtěch vysvětlil, jak chce ministerstvo pomoci českým pacientům. Proč je to špatná zpráva pro Polsko

Česká lékárnická komora před týdnem upozornila na značný propad v zásobě léků. Jedná se celkem o 100 přípravků, vč. léků na astma, cukrovku či anestézii. Tento stav pro Sputnik okomentovala Mgr. Olga Mučicová, farmaceutka Odboru nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování Krajské zdravotní, a.s. Podaří se problém vyřešit na národní úrovni?

Nedostatek léků vznikl již začátkem roku. Podle tiskové zprávy České lékárnické komory (ČLnK) se během několika měsíců počet běžně užívaných léků, které nejsou k dispozici v lékárnách, zvýšil ze 60 na 100 přípravků. ,,Většinu výpadků léků řeší lékárníci prostřednictvím generické substituce, velký problém ale nastává u těch léčivých přípravků, které nejsou nahraditelné,“ řekl ve zprávě prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

Tento hrozivý stav byl způsoben ze dvou důvodů, které ve zprávě vysvětlil Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK. Podle něho se v první řadě jedná o potíže s výrobou a dodávkami účinných látek a preferencí zemí s vyšší platební schopností. „K dlouhodobě zmiňovaným reexportům se nyní přidávají i potíže s dodávkami ze strany výrobců. Ti stále častěji hlásí problémy s výrobou účinných látek, která je celosvětově koncentrována do rukou minima firem… Tento faktor je ještě zesílen nízkou cenou léků v České republice, protože výrobci upřednostňují země s vyšší cenovou hladinou, kde své léky prodají za výhodnější cenu.“

​Jak jsme zmiňovali minulý týden, podobné situaci čelí i další státy EU. Nejvíc se s problémy v zásobě léků potýká Polsko, Belgie a Švýcarsko. Zejména studie Evropské asociace nemocničních lékáren informovala, že celkem 35 procent zemí čelí nedostatku potřebných léků denně a 38 procent alespoň jednou týdně. Slova magistra Krebse potvrdila i Mgr. Olga Mučicová: „Bohužel reexport léčiv je problémem celoevropským, nikoliv jen problémem České republiky, proto i řešení na národní úrovni je komplikované.“

Navíc dlouhodbým problémem je podle portálu eurozpravy.cz i vývoz léčiv, určených pro Česko, do jiných zemí. Například jednou z nejčastějších destinací vývozu je Polsko. Pacientům této země chybí léky na léčbu cukrovky a epilepsie.

Zeptali jsme se, zda-li se lze řadou léků zásobit dopředu. K tomu paní magistra prohlásila, že by šlo jen o dočasné a částečné řešení. „U přípravků, které opakovaně z distribuce vypadávají, se lékárny předzásobují již rutinně. U nově vzniklých výpadků je to složitější. Tuto informaci se dozvídáme mnohdy až při minimu zásob na distribuci. Ovšem i tato praxe má své limity, kterými jsou skladové prostory lékáren a prodlužování termínu plánované obnovy dodávek,“ okomentovala odbornice.

​Podle hlavní farmaceutky z Krajské zdravotní, a. s. řešení tohoto problému leží především na státní úrovni.

„Řešení nedostatku léků není v silách farmaceutů, lékárníků. Jediným kompetentním orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které podle zákona o léčivu může prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve vybraných případech omezit reexport vybraných léčivých přípravků (LP),“ prohlásila farmaceutka.

Dobrou zprávou je, že situaci už řeší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle oficiálních stránek ministra na Facebooku ve středu vyrazil spolu s premiérem Andrejem Babišem a ředitelkou Irenou Storovou do Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ministr učinil i důležité prohlášení: „Shodli jsme se také, že musíme omezit nežádoucí reexporty léků. Není totiž možné, aby se z ČR vyvážely léky na úkor českých pacientů, kterým pak chybí. Proto nově bude moci vývoz léčivého přípravku provést pouze výrobce nebo jím pověřený distributor.Tím zabráníme nedostatku léčiv, která jsou pro pacienty nejdůležitější!“

Mimo jiné se na setkání vládních činitelů projednávala novela zákona o léčivech, která zavede takzvaný emergentní systém objednávek léčiv. Měl by umožnit objednání léků na předpis v jakékoliv lékárně podle přání pacienta. Podle zprávy Ministerstva zdravotnictví by to mělo zajistit flexibilitu zdravotnictví a předejít problémům nedostatků léčiv v distribučním systému lékáren.

