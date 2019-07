Okamura: Zase mě rozesmáli sluníčkáři

Dne 25. července Tomio Okamura opublikoval post na své facebookové stránce, ve kterém okomentoval informaci o tom, že se v jeho obchodech Japa shop prodávají specializované halal výrobky pro muslimy. Podle lídra SPD pravda je v tom, že už během několika let prodávají v jeho obchodě známé korejské instantní nudle. Korejský výrobce těchto nudlí, který vyváží své zboží do celého světa, dal na obal nudlí nálepku, která znamená, že tuto stravu je povoleno konzumovat muslimům. Na závěr postu Okamura doporučil svým nepřátelům ukončit pomluvy, lež, urážky a šíření nenávisti.

Dříve facebooková komunita „Diagnóza Tomio Okamura #2“, která má za cíl upozornit občany na „bezbřehé manipulace, demagogie a lži šířené Tomiem Okamurou a jeho příznivci“, upozornila na to, že některé výrobky z obchodu mají na obalu nálepku Halal.

„Náš největší islamobijec Okamura prodává ve svém shopu certifikované halal potraviny pro muslimy. Islám tu nechceme, ale odcamcaď pocamcaď. Byznys je byznys,“ uvedla komunita v příspěvku.

Vztah Tomia Okamury k islámu

Tomio Okamura často upozorňuje na nebezpečí, které přinášejí islámští teroristé do Evropy. Politik v únoru poukázal na nedostatky schengenského systému, který dovoluje nejen slušným občanům evropských zemí pohybovat se volně přes hranice, ale umožňuje to také zločincům a teroristům, aniž by je kdokoliv kontroloval.

„Uvědomme si, že potenciální islámští teroristé jsou jen kousek od našich hranic a někteří se na našem území i pohybovali. Stavět hráz a povodňové zábrany až při povodni je pozdě. A vidíme, že ve Francii a západní Evropě jsou v muslimské záplavě minimálně po pás. Brzy to může být po krk a o krk jim půjde. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás,“ reagoval politik na rozhodnutí francouzské vlády repatriovat do Evropy 130 teroristů Islámského státu (organizace zakázané v Rusku).