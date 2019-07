Z Hradu zahřmělo: Senát se snížil na úroveň ÚV KSČ

„Senát se definitivně snížil na úroveň novodobého ÚV KSČ. Plivanec na svobodu, plivanec na demokracii, plivanec na Ústavu ČR. Kdo podpořil jakobínský pamflet, který je doslova výsměchem právnímu státu, měl by se hluboce stydět,“ napsal Ovčáček.

Tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana těmito slovy komentoval rozhodnutí Senátu podpořit ústavní žalobu na prezidenta republiky.

Senát včeranávrh ústavní žaloby na českého prezidenta Miloše Zemana, o které se mluví od dubna. Pro návrh hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů.

K této události se následně vyjádřili i některé osobnosti české politické scény. Jedním z nich byl například neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš.

„Schváleno! V Senátu jsme vyslali jasný signál, že Miloš Zeman má nést zodpovědnost za svůj nepřijatelný výklad ústavy. Považuji to sice za krajní řešení, ale Ústavním soudu by měla být dána možnost se k chování hlavy státu vyjádřit,“ napsal Drahoš na Twitteru.

Na slova Jiřího Drahoše reagoval i moderátor a vlastník mediálního panství Jaromír Soukup. Podle Soukupa se Drahoš ze své prohry proti Zemanovi dodnes nevzpamatoval.

„Koukám, že se pan profesor Jiří Drahoš​ z toho, jak s ním Miloš Zeman v prezidentských volbách vytřel podlahu, dodnes nevzpamatoval. Když není hlavou státu on, tak bude alespoň okopávat kotníky. A co je na tom úsměvné? Že jinak jsme o nějakém Drahošovi od jeho zvolení do Senátu neslyšeli...,“ prohlásil moderátor a vlastník TV Barrandov na svém Facebooku.

Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana

Žaloba, kterou Václav Láska představil na konci dubna, je postavená na tom, že Zeman neustále více či méně závažnými skutky porušuje ústavu. Žaloba popisuje sedm Zemanových skutků, které jsou podle tvůrců žaloby hrubým porušením ústavy. „Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Jejím cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu,“ uvedl Láska.

Mezi body zveřejněnými na webu senátora je například údajný pokus o ovlivňování soudů, (ne)přijímání demise členů vlády či přístup Zemana k sestavování vlády, kdy u moci držel Andreje Babiše, i když nezískal důvěru sněmovny. Nechybí ani zpochybňování tajných služeb a to, že v roce 2013 Zeman jmenoval vlastní vládu v čele s Jiřím Rusnokem, i když se sněmovna shodla na prozatímním kabinetu vedeném Miroslavou Němcovou.