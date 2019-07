Video: Fanoušci slavné youtuberky Týnuš Třešničkové ji žádají o natočení videa o její cestě k probuzení

Sledující v komentářích ji hned začali přát zdraví a víc takových krásných vyletněných a usměvavých dnů.

Jedna z jejích fanynek ve svém komentáři poprosila, aby jednou Týnuš natočila video o všech těch obavách, co ji trápily a také o její cestě k probuzení.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My happy place😌 A aperolek nesmí chybět!😄🍹 #relax Публикация от Týnuš Třešničková (@tresnickova) 22 Июл 2019 в 8:05 PDT

„Ahoj. Když mi bylo 20 let, shodila mě ze schodů slečna, která na mě žárlila. Chytla mě za ruce, dala mi je za záda a tlačila mě dopředu, ona skončila na mě. Od toho incidentu jsem si rozsekla o schod kůži pod nosem na čele a nalomila nos. Mohla jsem přijít o oko nebo mi mohl vyhřeznout někde mozek, nebylo to fajn. Nos se zahojil, a co se týče té jizvy pod nosem, tak na tu jsem si zvykla, že je prostě „moje“ a ani ji nemakeupuji. A ano, jde vidět. Mám přítele a nikdy mi to nevyčítal. Nejde to vrátit zpátky. Sbírej životní zkušenosti a dělej, co Tě skutečně baví s tím, jaká jsi. Až jich budeš mít za sebou dost na to, aby si mohla říct, že jsi šťastná, budeš uzdravená a tvá duše probuzená. Přála bych Ti, aby si jednou natočila video všech o těch svých obavách, co Tě trápily, a také o své cestě k probuzení. Abys věděla, že máš hodnotu a mohla jsi za to vše „špatné“ říct jednou „děkuji“. Dívej se dopředu, ne dozadu!“ uvedla žena a tento komentář získal spoustu podporujících laiků.

Poslední dobou se Týnuš už nestudí svých jizev a se spokojenými příspěvky dává na Instagram fotky z různých aktivit. Bloggerka neztrácí optimismus a cení každé vítězství, které přináší léčba. Už skoro rok odhodlaně bojuje s děsivými následky po loňské nehodě v Turecku.

Třešničková byla vážně zraněna v tureckém Istanbulu při návštěvě luxusní restaurace. Drastické zranění 35 procent těla během ohnivé show ji přihrálo velké množství dalších sledujících, kteří ji respektují za její bojovný duch! V současné době má na Instagramu skoro půl milionu sledujících.