Vojenská policie ČR trestně stíhá čtyři lidi po zásahu na generálním štábu

„Bylo zahájeno trestní stíhání čtyř osob pro přečin neoznámení trestného činu podle § 368 odst. 1 tr. zákoníku. Žádné další informace, včetně informací směřujících k totožnosti obviněných osob, nelze s ohledem na probíhající vyšetřování sdělovat,“ uvádí se.

V úterý česká vojenská policie zasahovala na generálním štábu a v Prostějově, kde vykonávala úkony trestního řízení ohledně úmrtí Vahidulláha Chána, afghánského vojáka, který údajně v říjnu loňského roku zavraždil českého kynologa Tomáše Procházku. Údajně policisti zadrželi několik vojáků.

Tomáš Procházka byl psovodem a zúčastnil se mise NATO v Afghánistánu. Byl zastřelen v říjnu 2018 příslušníkem afghánské armády na základně Šindánd v provincii Herát, když se vracel se stavebním materiálem. Údajně viním je Vahidulláh Chán, který pálil do kynologa z americké pušky M14 ze vzdálenosti kolem 100 metrů.

V listopadu New York Times napsal o tom, že probíhá vyšetřování příslušníků českých a amerických ozbrojených sil, kteří se údajně podíleli na zabití afghánského vojáka. Česká ministr obrany Lubomír Metnar však tehdy poznamenal, že čeští vojáci neměli vinu na smrti Afghánce.

Podle informací portálu inmemoriam.army.cz byl Tomáš Procházka posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka a vyznamenán Křížem obrany státu MO. Do začátku své vojenské kariéry pracoval jako strojní zámečník – svářeč. Zařadil se do ozbrojených sil v roce 2002. Před svou misí v Afghánistánu sloužil jako starší řidič v Iráku, dále jako psovod v rámci zahraniční operaci KFOR v Kosovu a na Veterinární základně Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Velitelství sil podpory a výcviku. Do Afghánistánu odjel v srpnu roku 2018.

Dříve bylo zveřejněno, že Česká republika obdržela od Afghánistánu diplomatickou nótu, která se týkala loňské smrti českých vojáků po útoku sebevražedného atentátníka. V srpnu loňského roku české ozbrojené síly přišly o tři příslušníky – Martina Marcina, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka. Avšak na českém ministerstvu zahraničí obsah nóty odmítli komentovat kvůli režimu utajení.