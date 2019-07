„Fakt si myslíte, že lidé jsou hloupí?“ Sociální sítě po svém reagovaly na zprávu o tom, kolik ČR získala z rozpočtu EU

„Vyplácí se nám členství v EU? Rozhodně ano,“ uvádí na začátku svého vyjádření Schillerová.

Ministerstvo financí dnes přišlo se zprávou, že v průběhu prvního pololetí 2019 obdržela Česká republika z evropského rozpočtu příjmy ve výši celkem 53,9 mld. Kč a odvedla do rozpočtu EU 29,6 mld. Kč.

„ČR tak v první polovině roku 2019 obdržela o 24,4 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla,“ uzavírá se ve zprávě ministerstva.

Na základě toho Schillerová dospěla k závěru, že Evropa neuvěřitelně přispívá českým občanům. „Drtivá většina těchto peněz přitom nekončí ve státní kase, ale putuje živnostníkům, obcím, krajům, nemocnicím nebo školám,“ dodala.

Ne všichni občané, kteří by měli tyto dary EU pravděpodobně využívat, však tuto zprávu přijali pozitivně. Někteří uživatelé sociální sítě ministryni poděkovali za šetrné řízení státních financí, někdo však stále věnoval pozornost druhé straně mince.

„Děkujeme, ale myslím si p. Alenko, že by to nebylo dobře. Proto že bychom platily dluhy za druhé. Jako Slováci. To by bylo určitě více než bychom dostali… migranti... ok… ne,“ zamyslel si Jarda Pokorný.

„Nic není zadarmo, NIKDY, slyšíte? Nikdy!“ napsal uživatel s přezdívkou Charlie Algert k příspěvku Shillerové na Twitter.

„Peníze nejsou všechno. Dotace z EU nám nepřinesly nic dobrého. Vyměníme za suverenitu státu, soudržnost a úctu člověka k člověku. Vymanit se z podrůčí západu a zase být soběstačný i když skromnější stát,“ napsala Vera Ivanova.

„Nechte už těch hloupých řeči. Fakt si myslíte, že lidé jsou hloupí? Díky, ale nechci republiku plnou pologramotných Arabů a Afričanů. Být v EU rovná se afrikanizace a arabizace ČR!” píše Diana Tichá.

„Takže ve chvíli, kdy se z nás stanou čisti plátci, tak se nám to přestane vyplácet a vystoupíme z EU? Je toto jediné kritérium, kterým se poměřuje výhodnost našeho členství v EU?” ptá se Tomáš Kábrt.

V roce 2017 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 10,7 miliardy eur (zhruba 275 miliard Kč) více, než od něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 8,6 miliardy eur (cca 220 miliard korun) více, než do něj odvedlo.