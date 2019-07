Nelegálních migrantů v Česku loni přibylo – Ministerstvo vnitra

Uvádí se, že čeští policisté za rok 2018 zadřeli 4992 cizinců, kteří se nacházeli v České republice nelegálně. Je to o 254 více ve srovnání s rokem 2017. Tuto skupinu tvořili občané ze 110 zemí, včetně občanů členských států EU, kterých však bylo jen 3 %.

Většinu zadřených nelegálních migrantů, a to jako i v předchozích letech tvořili, Ukrajinci - kolem 30 % z celkového počtu (1500 osob). Polovina z nich dostala do rukou policii v Praze. Podle ministerstva vnitra jsou to obvykle lidé, kteří vstupují na české území legálně, ale překračují povolenou dobu pobytu či platnost víza.

Po Ukrajincích následovali občané Moldavska, Vietnamu, Ruska a Gruzie. Mezi cizinci z EU zadřenými v Česku kvůli nesplnění podmínek vyhoštění se nejčastěji objevovali Slováci, Rumuni, Litevci, Poláci a Bulhaři. Největší počet nelegálně pobývajících cizinců v Česku je tradičně v Praze a v Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji.

Ministerstvo vnitra také v roce 2018 zaznamenalo mírný růst tranzitní migrace. Šlo o uprchlíky z Iráku, Sýrie, Afghánistánu a Nigérie, kteří se snažili dostat do dalších zemí EU, zejména Německa. Ve srovnání s rokem 2017 bylo jich o 19 více. Z jich celkového počtů policie zadržela 191 osob.

Velký bratr tě sleduje: České tajné služby získají větší pravomocehttps://t.co/JMp6XhPq4h — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 23. července 2019

Migrace je mezi prioritami Ministerstva vnitra v rámci V4

Na začátku července Česká republika převzala od Slovenska předsednictvo ve Visegradské čtyřce (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). V této souvislosti české Ministerstvo vnitra představilo své priority v oblasti vnitřní bezpečnosti i veřejné správy, mezi které se dostaly migrace a ochrana hranic.

Uvádělo se, že rezort hodlá více informovat o solidárních opatřeních V4 v oblasti migrace a azylové politiky, jednat o migračním systému odolnému vůči krizím i o komplexních opatřeních k ochraně vnějších hranic.