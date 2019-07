Rusové, Číňané a hackeři – ředitel BIS v rozhovoru o hrozbách pro Česko nepřekvapil

V interview ČTK u příležitosti 25. výročí účinnosti zákona o BIS, která nastala 30. července 1994, Koudelka zdůraznil, že se jeho úřad bude věnovat každé hrozbě, která se v budoucnosti objeví a bude spadat mezi oblasti, jimiž se má podle zákona zabývat. Koudelka upozornil, že velmi důležitým problémem zůstane riziko terorismu. Hrozby budou také spojeny s aktivitou cizích zpravodajských služeb proti zájmům ČR, „zejména ruských a čínských“.

„Kybernetické hrozby budou narůstat a budou stále vážnějším problémem. A já si myslím, že v nepříliš daleké budoucnosti budeme muset čelit problému a věnovat se více problému extremismu, ať už pravicovému nebo levicovému, ale zejména pravicovému," uvedl.

Ředitel Bezpečnostní informační služby konstatoval, že to naznačuje dění v okolních zemích a vyjádřil obavy, že dřív nebo později to nastane i v Česku. Koudelka však ujistil, že se na to Bezpečnostní informační služba připravuje.

BIS je podle jejího ředitele silná, efektivní a respektovaná zpravodajská služba, která pomohla chránit životy nejen občanů ČR, ale i lidí v zahraničí. Koudelka však vysvětlil, že nemůže být konkrétní při popisu největších úspěchů BIS za poslední čtvrt století. Uvedl, že za největší úspěch BIS považuje to, že Česko patří v hodnoceních mezi nejbezpečnější země světa.

Bezpečnostní informační služba je podle jejího ředitele v mezinárodní spolupráci velmi aktivní, zvlášť v boji proti terorismu. „Zlom v mezinárodní spolupráci v podstatě začal 11. zářím, útokem na Spojené státy, v tu chvíli celý svět pochopil, že bez spolupráce a sdílení informací nelze tak silnému a zásadně nebezpečnému nepříteli čelit," vysvětlil.

Ředitel BIS Michal Koudelka v první polovině letošního roku převzal v sídle americké CIA cenu George Teneta, která je udělována za zahraniční spolupráci mezi tajnými službami. To vyvolalo v občanské společnosti rozporuplné reakce. Situace, kdy domácí kontrarozvědka dostane ocenění od rozvědky cizí moci, vyvolává mnoho otázek a pochybností o loajalitě oceněné organizace.