„Hokejka patří do brány a ne na Hrad“. Sociální sítě pobouřil možný kandidát na prezidenta

Aspoň takové přesvědčení vyjádřil bývalý světoznámý hokejista Dominik Hašek. V rozhovoru pro Rádio Impuls ukázal jistotu, že jako politik by se cítil v pohodě.

„To, co jsem dělal, a to, co dělám dneska, mě baví věci, který jsou zodpovědný, a pakliže je funkce prezidenta velmi zodpovědná, jakože o tom nepochybuju, tak jestli bych to měl brát z téhle strany, tak bych byl výborný,“ oznámil sportovec.

Dodal, že momentálně nic podobného neplánuje, ale co bude za dva, za tři roky, kdy se bude konat nějaká naplánovaná volba, tak to člověk nemůže odhadovat a potom se bude rozhodovat. Bývalý brankář rovněž zdůraznil, že všechno je možné.

Stojí za zmínku fakt, že to není první případ, kdy Hašek mluví o budoucí politické kariéře.

Například po vystoupení na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii renomovaný sportovec uvedl, že tento a příští rok se chce soustředit především na byznys kolem své značky nápojů, což ho zatím naplňuje. Zároveň podotkl, že to, co bude za pár let, je otázka, takže nic nevylučuje.

Po zveřejnění informací o záměru brankáře se na sociálních sítích objevila spousta reakcí pobouřených komentujících.

„OMFG! Po nekonečném „Odcházení“ (z NHL), plíživém „Přicházení“. Co na to „protikandidát“ (s podporou čínských komunistů) Jágr? Karel Gott by do toho mohl jít taky! Dominátor ztrácí soudnost. Ale pro čaulidi super kandidát!“ napsal Viktor Tajemník.

Další uživatelé sociální sítě tyto plány považovali za legraci.

To je snad vtip, ne?? Nebo to vymyslel nějaký nějaký člen pražské kavárny v půlnočním rauši?? 😀😡 — Bezejmenný Novák (@mirko44n) 26. července 2019

​Jiní komentující šli moc daleko nad rámec diplomacie.

Hůlku vystřídá hokejka? Bude mlátit oponenty? Kdyz neudrzi nervy pri hre, jak je chce udrzet jako vrchni velitel ozbrojenych sil? — Astronoob 🌠 (@astrophoto_M_V) 26. července 2019

​Uživatelé Facebooku v reakci na to, že Dominik si dokáže představit sebe jako prezident, neskrývají emoce.

„To já si teda nechci představovat ani za dva roky ,“ napsala na Facebooku Blanka Janoušková.

Někteří vyjádřili kategorický názor.

„Hokejka patří do brány a ne na hrad,” napsal na sociální síti Honza Klusal.

Před týdnem bylo zveřejněno, že vlivný politolog Petr Robejšek upozornil na to, že možnost přímé volby prezidenta země je nezbytné hájit, ne ji rušit. Jde prý o záchranu demokracie. Poukázal i na negativní vliv mocenské elity vůči národu.

„Všechny demokracie mají problém s tím, že se vládnoucí třída stará více o své vlastní zájmy než o zájmy většiny společnosti,“ prohlásil Robejšek.

„Proto je třeba být vděčný za každý prvek přímé demokracie. Politici se však o moc dělit nechtějí a snaží se stále moderní společnost uřídit rostoucím množstvím stále detailnějších a přísnějších pravidel,“ myslí si politolog.

Podle jeho názoru tedy jako společnost směřujeme k technokratické diktatuře, kdy politici zapomínají na to, že mají sloužit občanům.