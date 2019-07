Denně se podrobí výměně krve. Odolá Gott nátlaku vážné nemoci?

Zase se mu výrazně pohoršilo, takže maestro musel zrušit velký koncert, a přestože už není hospitalizován, nemocnici je nucen navštěvovat každý den.

Zpěvák potřebuje totiž výměnu krve, na kterou ho pravidelně vozí jeho manželka Ivana. Tu problémy jejího muže zasáhly natolik, že s pláčem téměř skončila na kolenou.

O všem, co se momentálně děje v Karlově soukromí, promluvil pro Blesk jeho kapelník Pavel Větrovec. Ten s Gottem spolupracuje již více než čtyřicet let.

Prozradil, že lékaři Karlu důrazně nedoporučili vystupovat, protože by podle nich ohrozil svůj život, zakázat mu to bohužel nemohli.

„Jenže Karel je blázen a má svou hlavu. A hlavně své fanoušky, které nechtěl za žádnou cenu zklamat. Tu Benátsku chtěl odehrát stůj co stůj,“ podotkl Větrovec.

Větrovec prozradil i detaily současného života Gottovy manželky Ivany.

„K tomu ho jeho žena Ivanka denně vozí do nemocnice, kde mu mění krev a dávají mu různé kapačky. I přes tohle všechno to ale nehodlal vzdát,“ popsal komplikovanou situace hudebník.

Pravděpodobně zrovna Ivanka tuto situaci snáší nejhůř.

„Ivanka plakala, málem ho prosila na kolenou, ať to vzdá. Nic. Poprosila mne tedy, ať mu to zakážu jako kapelník. Hučel jsem do něho ze všech stran. Marně. Tak moc chtěl vystoupit,“ prozradil Větrovec.

Dodal, že Gott to i tak nechtěl vzdát a byl rozhodnut účastnit se koncertu do poslední chvíle. Ivana ho proti své vůli byla nucena odvézt rovnou do zkušebny.

Po odchodu ze zkoušky se však vše náhle změnilo. S kapelníkem se sice loučil s tím, aby mu poslal repertoár, ale asi o hodinu nato se přes sms ozval, že své vystoupení zruší. Doma mu prý přišlo až tak špatně, že to nakonec opravdu musel vzdát.

Kapelník, kterému pak Gott už telefon nezvedl, přiznal, že z jeho rozhodnutí měl radost. Venku byly totiž obrovská horka, se kterými má problém i mladý a zdravý člověk.

„Vždyť by to bylo bláznovství, to by šel na popravu,“ dodal Větrovec.