EU cíleně ničí Evropu? Fiala se pozastavil nad dalším krokem Bruselu

Radim Fiala, místopředseda hnutí SPD, na svém Facebooku okomentoval zprávu o tom, že Brusel poslal Maďarsko k Evropskému soudu kvůli zavedení zákonu o kriminalizaci pomoci uprchlíkům. Podle Fialy to znamená, že EU doslova podporuje masovou migraci do Evropy.

Dne 26. července Radim Fiala zveřejnil facebookový post, v němž zkritizoval rozhodnutí Evropské komise. Ta žaluje Maďarsko u Evropského soudu, protože maďarská vláda kriminalizovala aktivity na pomoc migrantům. Právní úprava, která je pojmenována „Stop Sorosovi“ dává možnost kromě jiného postihovat nevládní organizace, které pomáhají běžencům bez práva na azyl. Podle Fialy to je důkazem, že sluníčkářská Evropská unie chce „starou dobrou“ Evropu zničit.

„Orbánovo Maďarsko brání Evropu před invazí a bude za to trestáno Bruselem? “ pohoršuje se Fiala.

Politik také okomentoval ústavní dodatek, který byl schválen maďarským parlamentem. Tento dodatek zakazuje v Maďarsku „nucené usídlení příslušníků cizích populací“ a současně zdůrazňuje platnost principu, podle kterého se musí migranti zaregistrovat v první bezpečné zemi, do níž přijdou. Podle Fialy to by měli využít i v Česku.

„To je podle mě věc, kterou bychom se mohli inspirovat i u nás. Posílení naší národní identity v ústavě by bylo určitě dobrým krokem,“ upozornil Fiala.

Navíc Evropská komise poslala Maďarsko k soudu za to, že cizinci neunijního původu, kteří v zemi dlouhodobě žijí, nemohou vykonávat veterinární profese.

„Co je Bruselu vůbec do toho, jak si Maďarsko a jiné země regulují svůj pracovní trh? Navíc, když nejde ani o občany EU?“ diví se místopředseda hnutí SPD.

Na závěr Fiala vyjádřil plnou podporu Orbanovi a upozornil, že jeho strana spolu s maďarskou vládou brání Evropu proti invazí imigrantů.