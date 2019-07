Šmarda vyzval k tomu, aby se nehrabali v špinavém prádle 90. let, hned ale zaútočil na činnost Zemana v této době

Server Info.cz udělal rozhovor s Michalem Šmardou, místopředsedou ČSSD, který je ve středu skandálu se jmenováním nového ministra kultury ČR.

Novináři pověděl, že nikdy osobně neusiloval o to, aby se stal kandidátem na vedení ministerstva a nabídku vést resort kultury mu dal Jan Hamáček, který prý ho přesvědčoval, že by jako člen vlády mohl přispět i ke zlepšení pověsti ČSSD.

Během interview Šmarda pojmenoval ministerstvo kultury „docela opomíjeným resortem” a proto kulturu má vest ten, kdo by mohl vyjednávat o rozpočtu. Navíc upozornil na to, že by se chtěl zúčastnit změny centrální politiky, aby se aktéři dívali více do budoucnosti a „přestali řešit nějaké nesmysly z minulosti, co si kdo s kým v 90. letech udělal a komu šlápl na kuří oko“. Zároveň však, když popisoval jeho vztahy se Zemanem, se obrátil právě k těmto letem.

„Víte, pod jakými hesly Miloš Zeman kandidoval v 90. letech? Lidskost proti sobectví, slušnost není slabost a škola musí být důležitější budovou v obci než banka. Tohle byly hodnoty, které Miloš Zeman v 90. letech zastával, v té době jsem ho dobře znal a za tyto hodnoty jsem s ním byl ochoten bojovat. Dneska si myslím, že nás Miloš Zeman v tomhle boji nechal trochu osamocené,“ posteskl si Šmarda.

Michal Šmrada se na svém Facebooku podělil o odkaz na tento rozhovor a sdělil, že za dobu „vládní krize” přibral 10 kilo.

Kauza Staněk

Předsednictvo ČSSD se 15. července rozhodlo, že bude pokračovat ve vládě. Trvají ale na tom, aby starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda nahradil Antonína Staňka ve funkci ministra kultury. Proti jeho jmenování však vystupuje prezident Miloš Zeman.

Právě kvůli neochotě prezidenta přijmout Staňkovu demisi hrozilo, že ČSSD opustí vládu. Zeman slíbil, že přijme Staňkovu demisi ke dni 31. července. Dohodl se na tom s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem na schůzce v Lánech 12. července. Nicméně k tomu, zda souhlasí se jmenováním Šmardy, se nevyjádřil.