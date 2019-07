Pozor na jízdu o víkendu! Hrůzu způsobí uzávěrky a výluky

Informují o tom média s tím, že k omezení dojde na D5 v tunelu Valík a na D1.

V případě dálničního tunelu jde o opravy, které začaly na začátku léta v červnu a potrvají do konce prázdnin.

Podotýká se, že Ředitelství silnic a dálnic bude při víkendové uzavírce testovat technologie tunelu.

Dále se uvádí, že silničáři plánovali v noci na neděli deset krátkodobých úplných uzavírek na 21. kilometru D1 u Mirošovic ve středních Čechách za účelem montáže ocelových nosníků nově budovaného mostu, který povede přes dálnici. Práce ale kvůli bezpečnosti a plynulosti provozu během prázdninového víkendu v pátek večer odložili, pravděpodobně na noc příštího týdne.

Poblíž Prahy také nechybějí omezení. Podle zveřejněných informací, nedaleko Průhonic v neděli začne ve směru na Brno vyznačování zúžení a úprav jízdních pruhů. I v tomto případě kvůli obavám byly posunuty práce o dva dny z pátečního večera.

Kdo chce jet vlakem směrem na Děčín a Drážďany, musí počítat se zdržením na železnici.

Jde totiž o výluku v Německu, kvůli níž o víkendu budou zastaveny dálkové vlaky v úseku mezi zmíněnými městy. Zde je zavedena náhradní autobusová doprava.

V souvislosti se změnami se připomíná i o tom, že už ve středu začala také výluka na tratích z Hradce Králové do Liberce a z Hradce Králové do Trutnova a Náchoda. Ta potrvá až do 14. prosince kvůli opravě nádraží v Jaroměři na Náchodsku. Stejně jako v případě Děčína a Drážďan jezdí zde náhradní autobusy.

Před pár dny bylo informováno o tom, že v úterý došlo na dálnici D1 k nehodě kamionu. Řidiči místo nehody objížděli po zpevněné krajnici. Policie uvedla, že při nehodě nebyl nikdo zraněn. Kamion pravděpodobně jel příliš rychle a dostal smyk, načež se převrátil a poškodil středová svodidla dálnice. Na místě nehody zasahovali hasiči a těžká vyprošťovací technika.