Další neštěstí pro nemocného Gotta. Nechtěl fanoušky zklamat na úkor svého zdraví, ti teď ale zuří kvůli penězům

Každý si vybere svoje, co je pro něj důležitější – peníze nebo zdraví. Někteří fanoušci Karla Gotta byli tak zklamaní, že zpěvák zrušil vystoupení na festivalu Benátská noc, že nevěnovali žádnou pozornost špatným zprávám o jeho zdraví, ale začali řešit peníze.

80letý Karel Gott, který se měl zúčastnit festivalu do poslední chvíle nechtěl zklamat diváky, ale lékaři nakonec zvítězili a přesvědčili slavíka, aby vystoupení zrušil. Uplynulo jen pár dní od doby, kdy Gott skončil v nemocnici a zdraví mu zkomplikoval akutní zánět plic. A přestože už není hospitalizován, nemocnici je nucen navštěvovat každý den.

O všem, co se dělo v Karlově soukromí před zrušením koncertu promluvil pro Blesk dříve jeho kapelník Pavel Větrovec.

„Jenže Karel je blázen a má svou hlavu. A hlavně své fanoušky, které nechtěl za žádnou cenu zklamat. Tu Benátsku chtěl odehrát stůj co stůj,“ řekl Větrovec. „K tomu ho jeho žena Ivanka denně vozí do nemocnice, kde mu mění krev a dávají mu různé kapačky. I přes tohle všechno to ale nehodlal vzdát,“ dodal hudebník.

Zrušit představení, kvůli čemuž jsou nyní někteří jeho fanoušci tak naštvaní, přesvědčovali Karla nejen lékaři, ale i jeho manželka Ivanka.

„Ivanka plakala, málem ho prosila na kolenou, ať to vzdá. Nic. Poprosila mne tedy, ať mu to zakážu jako kapelník. Hučel jsem do něho ze všech stran. Marně. Tak moc chtěl vystoupit,“ prozradil Větrovec.

Na sociálních sítích kvůli tomu přišla bouřka rozhořčení. Někteří fanoušci, kteří se zúčastnili festivalu, začali kvůli Gottovi požadovat, aby organizátoři vrátili část peněz za vstupenku.

„Neshledávám jako vhodné se schovávat za možnost změny programu, případně argument ve stylu, že festival nabízí i jiné interprety. Je to sice pravda, nicméně Karel Gott byl hlavní hvězdou,“ reagoval jeden z mnoha poškozených diváků.

„Půlka lidí tam jde kvůli němu…Tak by bylo vhodné vrátit vstupné nebo jeho část, aby nedošlo ke vzpouře, napsal rozčílený uživatel.

„Také jsme s celou rodinou koupili lístky především na Karla Gotta. Vzhledem k tomu, že byl jedním z dvou headlinerů festivalu, bylo by fér vrátit část vstupného,“ napsal další fanoušek.

Přes vlnu kritiky se mnozí více zajímali o zdraví Gotta než o peníze a přáli mu v komentářích rychlé uzdravení.

„I když mě to velmi mrzí, těšila jsem se, že ho konečně uvidím na živo (jedu až z Ostravy), ale zdraví je samozřejmě přednější,“ napsala Ivana Muřínová Lyčková.

„Hlavně uzdravení to je hlavní držím palce ať je vše ok,“ nechal podporující komentář Karel Simet.