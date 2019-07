Očekávaná výše mezd se u české mládeže zvýšila. Nezaměstnaná je však stále pětina absolventů

Českou republiku trápí nezaměstnanost mladých lidí. Dle informací totiž přes čtyřicet tisíc nezaměstnaných je ve věku do 29 let. Důvodů takové nezaměstnanosti je hned několik, buď mají dotyční nedostatečnou praxi nebo málo zkušeností. A situace se v posledních letech moc nemění.

Na portálu ČT24 se píše, že dotyční tvoří asi pětinu z těch, kteří jsou v evidenci úřadů práce. Navíc se toto číslo z dlouhodobého hlediska nijak zásadně nemění, jelikož každý rok přibývají čerství absolventi škol. Stát se ale jejich zaměstnávání snaží podporovat. Dokonce i podniky absolventům nabízí až 76 tisíc volných míst.

„Pro mladé je dnes obrovské kvantum nabídek, protože zaměstnavatelé hledají vlastně kohokoliv. Myslím si ale, že hodně mladých, kteří vycházejí ze školy, má nereálné představy,“ dodala k situaci ředitelka Manpower Jaroslava Rezlerová.

Nabídka práce pro absolventy a jejich požadavky

Uvádí se, že společnosti mladým lidem nabízí velmi často práci už v době, kdy ještě studují. Díky tomu ale rostou i jejich požadavky na výplaty a mladí mají díky situaci na trhu možnost vyjednávat o podmínkách. Například požadavky na mzdu se v posledních dvou letech zvýšily v průměru o pět tisíc korun.

Mimovšak mladé zajímá takéči možnýv budoucnu. Právě poslední ukazatel je pro mladé lidi, dle personalistů, tím nejdůležitějším ukazatelem. Velmi důležitá je pro ně i náplň práce. Pokud jde o výši výplaty, ta je až na pátém místě.

„To před deseti patnácti lety nebylo na trhu přítomné. Dnes výrazně častěji požadují home office, možnost rozvrhnout si práci v čase po svém, nejenom mít pružnou pracovní dobu, ale opravdu to, že si určím, co, kdy, jak dělám,“ objasnil očekávání mladých lidí analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Požadavky na mzdu rostou

Jak již bylo řečeno, mzda pro mnohé sice není na prvním místě, ale i tak její očekávaná výše roste. Dle informací byla její horní hranice před třemi lety pod třiceti tisíci. V loňském roce se ale situace poněkud změnila a minimální očekávaná mzda se zvýšila na hranici 32 500 Kč.

„Je to vždy spíš o dohodě a o očekávání nastupujících absolventů, někdy třeba jsou požadavky z našeho pohledu přehnané a nedohodneme se, jindy je to v pořádku a vždy se snažíme, když o toho člověka stojíme, dohodnout se. Když to nejde ke mzdě, tak třeba i bonusovým systémem,“ uvedl mluvčí Hochtief CZ Michal Talián.

Podpora i z Úřadu práce

Zajímavé je ale také to, že právě tito mladí lidé tvoří asi polovinu z těch, kteří za poslední rok změnili práci. Pokud totiž mladí nejsou v práci spokojení, využijí situaci naa hledají si novou práci.

Pokud jde o zaměstnávání mladých lidí, na jejich podporu se soustředí také Úřad práce. V současné době totiž existuje projekt Záruky pro mladé, na který byla vyčleněna asi miliarda a tři sta milionů. Díky těmto penězům mohou podniky dosáhnout na příspěvky určené k zaměstnávání mladých. Dle informací se to zmiňovaného projektu zapojilo asi osm tisíc lidí.

O výši daného finančního příspěvku rozhoduje Úřad práce individuálně. Projekt podporuje mladé lidi do dvaceti sedmi let a které ohrožuje dlouhodobá nezaměstnaností, kterým chybí pracovní návyky či kteří mají například nějaké zdravotní postižení.

​Jednou z podmínek je ale to, aby byl dotyčný v evidenci úřadu minimálně tři měsíce. Další podmínkou je to, aby uchazeč od doby, kdy ukončil školu, měl alespoň tříletou praxi.

„Cílem je pomoci zaměstnavatelům získat vhodné zaměstnance, které si mohou vychovat takzvaně k obrazu svému, a na druhou stranu samozřejmě podpořit zaměstnatelnost mladých lidí a umožnit jim získání praxe,“ tvrdí mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.