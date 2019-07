Soukup navrhl alternativního kandidáta z ČSSD na post ministra kultury. Jeho řešení má příznivce

Soukup ve svém příspěvku na sociální síti poukazuje na to, že Babiš v rozhovoru uvedl, že už není ochoten dál hrát s ČSSD divadlo, nechat ze sebe dělat hlupáka a otloukánka a že není ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že je slabý premiér.

Ke jmenování Michala Šmardy pak Babiš řekl, že souhlasí s prezidentem, „že to není člověk, který je vhodný na kulturu“. Dle něj je to totiž „specifický resort, na který je třeba mluvit jazyky, reprezentovat, mít znalosti“.

„To ČSSD porušila nějaké své dohody s prezidentem, zradila a udělala hlupáka z pana Staňka, a prezident se přirozeně postavil na jeho stranu,“ zaznělo z úst Babiše v rozhovoru.

Sám Soukup na premiérova slova navázal a v postu na sociální síti vyjádřil svůj názor.

„Nic proti panu Šmardovi. Ale mimo jiné jsme se dozvěděli i to, že na ministerstvu sedí v nejvyšším vedení jako náměstkyně pro živá umění další členka ČSSD, paní doktorka Kateřina Kalistová. Tak jsem se podíval na její životopis. Paní je to velmi vzdělaná, velmi zkušená. Pracovala například na dětském filmovém festivalu ve Zlíně. A skvěle zná ministerstvo kultury a jeho specifika. Tak by mě opravdu zajímalo, když má ČSSD ve svých řadách stále ještě opravdové odborníky (to je pochvala), proč neustále opakuje jedno příjmení: Šmarda, Šmarda, Šmarda...“ napsal.

Český premiér Andrej Babiš poskytl obsáhlý rozhovor portálu https://t.co/GdWM7SKNop, v němž se rozpovídal o současné vládní krizi, o koalici hnutí ANO a ČSSD či o kauze odvolání a jmenování ministra kultury a mnohém dalším. https://t.co/gBWjIpxAuA pic.twitter.com/hv07cpsuAd — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 20. července 2019

​Poté se pokusil zamyslet i nad tím, proč se ČSSD chová tak zvláštně, co se jmenování nového ministra týče. „Není to tedy tak, že cílem není kvalitně obsadit post ministra, ale jen najít místo pro nudícího se místopředsedu partaje? To se ale pak nedivme, že sociální demokracie klesá na hranici volitelnosti,“ dodal.

Vadim Petrov o vzniklé situaci

Nového jména a možné kandidátky si kromě Jaromíra Soukupa všiml také člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ten na Facebooku napsal:

„Nevěděl jsem, že Kateřina Kalistová, I. náměstkyně ministerstva kultury, je členka nebo má blízko k ČSSD. Jestli se premiér ptá, proč ČSSD trvá na Michalu Šmardovi, když má v rukávě někoho, kdo to opravdu umí, má respekt branže, něco dokázal a má k tomu všechny předpoklady, tak prosím všechny, kteří mi tady tvrdili, že prezident MUSÍ jmenovat Ferdu Mravence, když ho bude ČSSD chtít, aby mi řekli, proč ČSSD nenavrhne Kateřinu Kalistovou? Za ta léta by si kultura zasloužila kvalitního ministra. Jestli ale přátelé umělci, budou trvat na Ferdovi Mravencovi, jen proto, že ho musí prezident jmenovat, pokud ho ČSSD navrhne, tak říkám, moji milí kamarádi umělci, podmínky k práci máte takové, jaké si zasloužíte. Potom Bůh s vámi i s Ferdou.

Reakce na sociální síti

Příspěvky Soukupa i Petrova vzbudily na sociální síti vlnu reakcí.

„Pana Babiše nemusím, ale tohle řekl opravdu trefně a naprosto souhlasím,“ napsala jedna z uživatelek Facebooku.

Někteří si navíc v komentářích neodpustiliČSSD. Strana má dle nich docela problém:

„ČSSD je sama o sobě trafika jako prase a jediný problém, co má, tak je to, že jim vždy dojdou peníze těch druhých, ale to se vždy nějak zařídilo. Jenže ony docházejí už i hlasy ve volbách, a to je další průser jako prase! Lidi nejsou tak blbí jako ještě před léty...“ stojí v jedné z reakcí.

A i další nešetřili kritikou na stranu a jejich šéfa: „Zkrátka a dobře – hrobník Hamáček to celé posral. Osobně. A to říká Babiš.“

Většina uživatelů tak dala slovům Babiše, Soukupa i Petrova za pravdu a označila je za trefné. Pár jedinců se však pozastavilo nad tím, zda možná kandidátka vůbec o jmenování stojí.

„Otázka je, zda paní Kateřina Kalistová chce být ve vládě premiéra A. Babiše,“ píše se v jednom z komentářů.