„Toto jsou patrně evropské hodnoty.“ Radima Fialu rozrušila fotografie slovenské prezidentky

Fiala na sociální síti zveřejnil příspěvek, ke kterému napsal: „Toto jsou patrně „evropské hodnoty“ dle představ slovenské prezidentky Čaputové...“

Terčem kritiky se stala kvůli tomu, že se na největším slovenském hudebním festivalu Pohoda, vyfotila s chlapcem tmavé barvy pleti a s ženou v hidžábu. Fiala, který je členem hnutí SPD Tomia Okamury, tak poukazoval na proevropskou orientaci první slovenské prezidentky. Šéf SPD totiž opakovaně varuje před tím, že Evropě hrozí další obrovská migrační vlna.

Komentáře na sociální síti

Lidé na sociální síti Fialůvve většině případů podpořili. Někteří se pozastavovali nad tím, koho si to Slováci zvolili za prezidentku.

„Díky bohu za Zemana,“ stálo v některých reakcích. A i další se nesly v podobném duchu: „Slováci, máte se na co těšit. Skvělá budoucnost.“

Jiným lidem, stejně jako Fialovi, vadilo to, s kým se Čaputová fotí. „Proč není focena s nemocnými dětmi na Slovensku, které potřebují pomoc?“ ptá se jedna z komentujících.

Ostatní pak označili Čaputovou za „mladší paní Merkelovou“. Naráželi tím na její postoj vůči migraci a přijímání migrantů.

Právo na ochranu rodiny, a nejen té klasické. Čaputová hájila lesbické a homosexuální páry https://t.co/6Tzm58rspV pic.twitter.com/KAr0y7md7k — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 20. července 2019

​Našlo se ale i pár jedinců, kteří s Fialou rozhodně nesouhlasili.

„No a? Co je vám do toho, s kým se fotí? Bylo by lepší zveřejnit její postoj, ne jen foto,“ navrhují.

Festival Pohoda a Zuzana Čaputová

Na letošním ročníku festivalu Pohoda se objevila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová , kterou na akci pozvali pořadatelé. Prezidentka na festivalu vystoupila v diskusi v doprovodném programu, stejně jako to učinil loni její předchůdce Andrej Kiska.

Prezidentka SR na akci zmínila jak výročí listopadu 1989, tak i svou červnovou cestu do Česka a setkání s českým prezidentem Milošem Zemanem.

„Choval se ke mně velmi přátelsky a s velkým respektem. Je zřejmé, že na mnohé věci máme a budeme mít různé názory,“ uvedla slovenská prezidentka, která vzhledem k demonstracím prohlásila, že rozumí lidem na Václavském náměstí. Za tento její výrok ji její kolegové a další osobnosti dost kritizovali. Jedním z nich byl právě Tomio Okamura či slovenský politik Ľuboš Blaha.