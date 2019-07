KSČM o koalici opozičních stran: Demokratický blok nebo žumpa? Ještě více kapitálu a méně možností volby pro občany

Volba je umocněna mírou peněz. To si myslí bývalý komunistický poslanec, sociolog Jan Klán, který se kriticky vyjádřil k pokusu pravicových opozičních stran vytvořit společný blok.

Tento týden média informovala o pokroku vyjednávání čtyř opozičních stran, a sice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN, jež chtějí vytvořit společnou kandidátku pro sněmovní volby v roce 2021. Jejich předsedové hodlají přijít s pěti až šesti programovými prioritami a měli by mít i společného kandidáta na premiéra. V případě dohody občanští demokraté budou chtít na tuto pozici svého předsedu Petra Fialu.

Klán však tuto kandidátku vnímá skepticky.

„Jako člověk, který věří jen v sílu přírody, musím opět prohlásit: Bože, chraň nás od zlého,“ prohlásil komunistický poslanec. „Teď by mě zajímalo, pod jakým názvem bude tento spolek kandidovat? Že by Demokratický blok nebo Demokratická žumpa?“ poznamenal.

V případě, že k takovému spojenectví dojde, se zúčastněné strany dle jeho názoru budou snažit změnit volební zákon, podle kterého by koalici stran mělo pro vstup do Sněmovny stačit 5 % hlasů. Tato pětiprocentní bariéra je dnes vyžadována pro samostatné politické strany. Koalice čtyř stran by však podle dnešní právní úpravy potřebovala získat 20 % z celkových hlasů.

Klán, který byl do roku 2017 poslancem a nyní je předsedou OV KSČM Kutná Hora, kritizuje působení těchto opozičních politických stran, které o sobě údajně tvrdí, že díky nim žijeme ve svobodné zemi.

„Žijeme sice ve svobodné zemi, ale bez možnosti volby. Ta je umocněna mírou peněz, protože z důvodu jejich absence jsou vám některé možnosti volby předem zapovězeny. To je ta nová tvář budoucí koalice: ještě více kapitálu a méně možností volby pro občany,“ usuzuje Klán.

Jednání opozičních stran o vytvoření společného bloku urychlila masová demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi na Letenské pláni v Praze. Nicméně, v každé ze zmiňovaných stran jsou i silné hlasy proti spolupráci. Navíc v minulosti snahy o podobné spojenectví zpravidla skončily krachem.

Každopádně lídři opoziční čtyřky uvažují o tom, že lídry kandidátek v jednotlivých krajích by si strany rozdělily podle toho, jaké tam mají pozice. ODS je tradičně silná ve většině českých regionů, lidovci na Moravě, TOP 09 v Praze a STAN ve Středočeském a Libereckém kraji.

Jakoukoli spoluúčast na protibabišovské koalici už ale odmítli Piráti, kteří podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka „chtějí jít vlastní cestou“. Podle Pirátů ODS, TOP 09 a lidovci mají zcela opačné hodnoty než oni.