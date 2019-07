Její prsa sotva drží prádlo. Přítelkyně bojovníka Karlose „Terminátora“ Vémoly ví, čím dobývat muže. Foto

Lela Ceterová znovu ukázala svá velká prsa. Při pohledu na snímek se zdá, že její podprsenka sotva udrží její prsa.

Její sledující pozitivně zareagovali.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lela Ceterová (@lela_ceterova_official) 26 Июл 2019 в 2:28 PDT

„Ty jsi tak neskutečně nádherná. A potom s kočárkem to bude úplná topka. Jestli bude soutěž o nejkrásnější maminku, tak je to tvoje,” napsala jedna z uživatelek.

Na Instagramu slovenská sexbomba neustále provokuje své fanoušky. První plastiku prsou si Lela nechala udělat v osmnácti letech a poté ještě dvakrát. Kromě toho má upravené rty, nos a čelo. Český zápasník MMA a první bojovník z ČR Karlos „Terminátor“ Vémola to podporuje, často tvrdí, že silikonové sexbomby jsou přesně podle jeho gusta.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lela Ceterová (@lela_ceterova_official) 15 Июл 2019 в 10:02 PDT

Lela Ceterová a Karlos Vémola čekají dítě. Oznámili to v červnu. Na začátku července uznávaný MMA zápasník řekl, že pokud to bude chlapeček, tak to bude Bohouš. Ceterová je ve čtvrtém měsíci těhotenství.

V březnu byla Ceterová hostem show Jana Krause, kde prozradila, že v mládí měla komplexy kvůli svým malým prsům. Současnou velikost neprozradila, protože to považuje za své tajemství.