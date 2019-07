„Premiér je neschopný a zoufalý.“ V ČSSD tvrdě odpověděli na Babišovu kritiku v souvislosti s vládní krizí

Premiér Andrej Babiš se v sobotním rozhovoru pro Právo ostře pustil do svého koaličního partnera sociální demokracie. Tvrdí, že za kauzu kolem Michala Šmardy si může sama, ale odpovědnost hází na něj. Později na jeho kritiku reagovala ČSSD, která vůči premiérovi nešetřila slovy.

Babiš v rozhovoru odmítl, že by byl slabý premiér kvůli tomu, že prezident Miloš Zeman protahuje odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy (oba ČSSD). Dále obvinil ČSSD z toho, že z něj dělají hlupáka, a odmítl hrát divadlo, ve kterém dostal roli otloukánka.

„Víte, dlouho jsem se držel zpátky a hledal kompromis, ale moje trpělivost už došla. Takže vám něco řeknu. Už nejsem ochoten dál hrát s ČSSD divadlo, už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a otloukánka a nejsem ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že jsem slabý premiér,“ řekl Právu premiér.

ČSSD zuří

Sociální demokraté s jeho výroky ale rozhodně nesouhlasí.

„Premiér už to zjevně nezvládá a hledá, na koho by svou neschopnost hodil,“ sdělil Právu místopředseda ČSSD Ondřej Veselý.

První místopředseda Roman Onderka byl rovněž ostrý.

„Reakce pana Babiše svědčí o tom, že je zoufalý ze situace, kdy není ve stavu dostát svým povinnostem a pravomocím premiéra ČR daných Ústavou. Chápu, že se snaží neschopnost dodržet koaliční smlouvu přehodit na koaličního partnera,“ napsal Právu.

I šéf sociálních demokratů Jan Hamáček Babišovi jeho kritiku vyčetl, byť poněkud mírněji.

„Rozhovor podle mě vypovídá dost o aktuálním rozpoložení pana premiéra,“ napsal Právu.

Kdo může za vládní krizi?

Podle Babiše vládní krizi způsobily. Babiš je přesvědčen, že za celou kauzou kolem ministerstva kultury stojí lidé spříznění s Bohuslavem Sobotkou a Milanem Chovancem, kteří nepřijali výsledek vnitrostranického referenda o koalici s ANO.

„Právě představitelé tohoto křídla zřejmě donutili Hamáčka, aby odvolal Staňka v rozporu s dohodami, že odvolán nebude. Nevím sice čím a jak, ale donutili. A jelikož prezident o těch dohodách zřejmě věděl, tak jeho postoji rozumím. Takže ať si to ČSSD nyní laskavě vyřídí, nehodlám za ni vést její vnitrostranický boj,“ řekl Babiš.

Hamáček s touto interpretací ale neztotožňuje.

„My tady nedebatujeme otázku interního chování sociální demokracie, my tady debatujeme to, že ČSSD jako vládní strana podle Ústavy a v souladu s koaliční smlouvou navrhla vyměnit ministra a pan premiér už tři měsíce není schopen tuto výměnu zajistit. A to není vina sociální demokracie. Ústava hovoří jasně: premiér navrhuje, prezident jmenuje. O vnitřním fungování ČSSD v ústavě nic není,“ řekl šéf sociálních demokratů portálu Blesk zprávy.

Šmarda si na to neodpustil jizlivý komentář.

„Myslím si, že největší spiknutí probíhá hluboko uvnitř mysli pana předsedy,“ napsal v sobotu na Twitteru.

Myslím si, že největší spiknutí probíhá hluboko uvnitř mysli pana předsedy. — Michal Smarda (@MichalSmarda) 27. července 2019

„Nejde o žádné intriky ani politickou hru, která ho má ztrapnit. Fakt ale je, že ve sporu o ministra kultury hraje pan premiér druhé housle. Jeho výroky přičítám tomu, že tuhle pozici špatně snáší,“ řekl Právu předseda poslaneckého klubu sociálních demokratů Jan Chvojka.

ODS chystá koalici

V současné době probíhá jednání čtyř opozičních stran, které chtějí vystoupit společně proti hnutí ANO ve sněmovních volbách v roce 2021. Jednání se účastní ODS, TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN. Tyto strany chtějí vytvořit společnou kandidátku se společnými programovými prioritami a společným kandidátem na premiéra. Jím má podle občanských demokratů být jejich předseda Petr Fiala.

Ten na sociální síti reagoval i na spor mezi Babišem i sociální demokracií.

„Hádky vládních stran krizi nevyřeší. Pokud by se premiér choval jako premiér a převzal zodpovědnost, pokud by si socialisté stáli za tím, co řeknou déle než za několik hodin, mohli jsme se aspoň přiblížit řešení,“ uvedl Fiala.

Hádky vládních stran krizi nevyřeší. Pokud by se premiér choval jako premiér a převzal zodpovědnost, pokud by si socialisté stáli za tím, co řeknou déle než několik hodin, mohli jsme se aspoň přiblížit řešení.https://t.co/IvgEvdPd5d — Petr Fiala (@P_Fiala) 29. července 2019

Odvolání Staňka

Prezident Miloš Zeman v pondělí 29. července odvolal ministra kultury Antonína Staňka. Informoval o tom mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Po dohodě s Hamáčkem tak měl Zeman učinit do 31. července.

Ministry většinou Zeman odvolává ve stejný den, během něhož i jmenuje jejich nástupce. Nicméně již dříve avizoval, že o jmenování Šmardy rozhodne v polovině srpna.

Sociální demokraté podmiňovali své setrvání ve vládě výměnou ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu. Premiér navrhl Staňkovo odvolání již na konci května. Prezident Miloš Zeman však s rozhodnutím přijmout Staňkovu rezignaci po několik měsíců otálel. Podle něj Staněk na ministerstvu kultury odhalil korupci a za to by neměl být odvoláván.

Kvůli počínání prezidenta Zemana Senát dne 24. července schválil návrh ústavní žaloby. Hlasovalo pro něj 48 ze 75 přítomných senátorů, k Ústavnímu soudu ale půjde jen v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců.