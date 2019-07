Video s Václavem Havlem na Hradě pobouřilo exporadce Klause: Pokud jsem měl k němu respekt, po tomhle ho mohu mít těžko

Bývalý poradce prezidenta Klause a právník Pavel Hasenkopf sdílel video s Václavem Havlem, který oblečený v uniformě Hradní stráže běhal po Pražském hradě. V kuchyni prezident nabodl šavlí bramboru a fotil se s kuchařkou.

„Tak pokud jsem měl k Havlovi respekt, po tomhle ho mohu mít těžko. Chová se tam jak kašpar,“ napsal Hasenkopf a tím, že jde o infantilní a trapné chování, tenhle druh humoru ho měl přejít v patnácti letech.

„Tuhle roli si sepsal sám a vypovídá jen a jen o něm. Kuchařka je ok, ale to hraní na vojáčka a machrování šavličkou budu rozdýchávat dlouho,“ vysvětlil.

Někteří lidé s postojem poradce souhlasili, jiní však poukázali na humor a zvláštnosti osobnosti exprezidenta. „Pokud to bylo v soukromí, tak můj případný respekt by to k němu nesnižovalo, on vesměs takový byl, to jen různí jeho glorifikátoři a přátelé (zvlášť ti posmrtní) z něj dělají něco, co nebyl, obecně kvůli vlastnímu prospěchu. Ale tohle video by se mohlo krásně přidat do příkladů selektivní novinařiny. Asi jako toto,“ napsal diskutující a sdílel karikaturu na téma amerických médií.

Video pochází od Víta Sklenáře, jenž to rozhořčeně popisuje: „To byla úroveň!? Tohle v ČT samozřejmě nedali!!! Ale když zakopne prezident Zeman, tak to dávaj 3 dny!!!“

Právník Pavel Hasenkopf v květnu zareagoval na článek v media s názvem „Havlova velká amnesie: na Nový rok 1990 propustil dvě třetiny vězňů“. Havlova amnestie, která se odehrála před 30 lety, přinesla totiž svobodu tisícům vězňů. Hasenkopf uvedl, že amnestii politickým vězňům dal Gustáv Husák:

„Amnestii politickým vězňům dal 8. 12. 1989, tedy 9 dní před svou abdikací, už Gustáv Husák (č. 150/1989 Sb.). Pokud chtěl nějakou amnestii při svém nástupu udělit i Václav Havel, v podstatě už mohl propouštět jen kriminálníky.“

Václav Havel vyhlásil v lednu 1990 amnestii pro zhruba 23 tisíc osob na území Československa z celkem 31 tisíc uvězněných. Mezi amnestovanými byl i za vraždu odsouzený Jozef Slovák, který po propuštění spáchal nejméně čtyři další vraždy. Mezi další patřil i Jaroslav Oplíštil, jenž byl odsouzen za pedofilii. Následně byl zaměstnán v pražské Nemocnici na Bulovce na dětském oddělení, odkud odnesl sedmiměsíční holčičku, již znásilnil a udusil. Poté se do vězení vrátil, tentokrát na dalších 25 let.